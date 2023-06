Lazio, Zaccagni ha detto sì: rinnoverà fino al 2027. Giugno servirà per limare le intese

Mattia Zaccagni ha detto sì al rinnovo di contratto con la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo accordo sarà esteso fino al 2027 e l'ingaggio ritoccato verso l'alto. La trattativa sta per concludersi, anche se resta da colmare una differenza per arrivare alle firme. Il mese di giugno servirà per limare le intese.