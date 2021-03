Le bellissime parole di De Zerbi per il Sassuolo: "So di essere fortunato a stare qui"

Roberto De Zerbi e le bellissime parole per il Sassuolo nel corso del post-gara del match contro il Napoli, gara finita 3-3. "Le corteggiatrici per la prossima stagione non mancano", gli hanno fatto notare dallo studio. Una considerazione a cui De Zerbi ha risposto così: "Non lo so, però si fa presto a vedere le cose belle al di fuori e si fa con meno voglia capire quant'è bello il posto in cui sei. Io questo posto me lo tengo stretto. Un giorno le strade si separeranno, ma io so di essere fortunato a stare qua".

