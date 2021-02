Le pagelle del Bayern - Attacco demolitore, Musiala predestinato. Boateng, rischio evitabile

vedi letture

Lazio-Bayern Monaco 1-4

Marcatori: 9' Lewandowski, 24' Musiala, 42' Sané, 47' Acerbi (A), 49' Correa

Neuer 6 - L'intervento più difficile è su Correa, un paio di minuti dopo il gol messo a segno dal Tucu. Senza questi due episodi la sua prestazione non sarebbe giudicabile.

Sule 6,5 - Certo non ha la grazia dei terzini dal tocco vellutato, ed è sostanzialmente prestato a quel ruolo. Lui però sopperisce con l'efficacia (e l'esuberanza fisica) tipica dei tedeschi. Un po' morbido su Correa, ma il peccato è veniale.

Boateng 6 - Rischia di compromettere l'avvio immacolato dei bavaresi con un tackle senza senso su Luis Alberto: intervento da rigore, senza grandi possibilità di interpretazione, ma Grinfeeld (e, cosa ancor più grave, il VAR) non se ne ravvede. Impeccabile dopo l'intervallo.

Alaba 6 - L'unico neo (peraltro trascurabile) della sua serata è la marcatura non perfetta su Correa in occasione dell'unica rete della Lazio. Per il resto non sbaglia davvero un colpo: blinda il quartetto insieme a Boateng.

Davies 7 - Travolgente e impetuoso sulla sinistra. Uno così non lo tieni: indomabile negli strappi, miccia decisiva per creare superiorità su quel lato. Chi se lo trova di fronte si arrabatta come può, ma non può bastare.

Kimmich 6,5 - In certi momenti vien da chiedersi se sia provvisto del dono dell'ubiquità. Centrocampista di manovra e governo, ma quando scorge un varco eccolo buttarsi nello spazio e ritornare nel vecchio ruolo di terzino destro.

Goretzka 7 - Il perfetto mix tra sostanza e qualità nel palleggio. Abbina con sapienza le due fasi, apparecchia per Musiala sul due a zero. Una garanzia, in tutte le zone del centrocampo. (Dal 63' Javi Martinez 6 - Contribuisce a congelare il pallone nel finale).

Sané 7,5 - L'avvio è un po' in sordina, ma poi partecipa allo show mettendo in bella mostra tutto l'arsenale. S'iscrive al tabellino con un gol che più semplice di così non si può, ma per lunghi tratti fa quel che vuole sulla destra. In avvio di ripresa propizia l'autorete di Acerbi con un gran break. (Dal 90' Sarr s.v.).

Musiala 7 - L'impressione del predestinato che proietta questo bel talentino è centuplicata dalla carta d'identità: nemmeno maggiorenne, affossa la Lazio con un diagonale clinico da habitué della competizione. (Dal 90' Choupo-Moting s.v.).

Coman 7,5 - La Champions è il suo salotto: non potrebbe essere altrimenti per uno che s'è preso la briga di deciderne l'ultima finale. Confeziona il terzo gol con una sterzata di propulsione pura su Acerbi: poi la conclusione ribattuta da Reina e il tap-in di Sané. (Dal 75' Hernandez 6 - Compitino dopo l'ingresso).

Lewandowski 7,5 - Il solito ineluttabile Robert. Quasi riduttivo definirlo sentenza: gli bastano nove minuti (e una sciocchezza di Musacchio) per aprire le danze all'Olimpico. Così, per lui, è davvero troppo facile.

Hans-Dieter Flick 7,5 - Il diktat di non ripetere i recenti errori in campionato viene recepito forte e chiaro dalla squadra, che demolisce la Lazio in un tempo. Difficile trovare difetti al Bayern in una serata così.

Rivivi il live su TMW