Le pagelle del Benevento - Il ritorno di Viola è da ricordare. Tuia, errore decisivo al 93'

Benevento-Torino 2-2

Marcatori: 35'pt Viola, 12'st Lapadula, 14'st e 48'st Zaza

Benevento

Montipò 7 - Ci mette i guantoni su Zaza nel primo tempo, nella ripresa si esalta su Belotti ed evita il pareggio. Non può nulla sui due gol del Torino, nel finale Rincon cerca addirittura la rete della vittoria ma blocca sul suo palo pur vedendo partire la sfera in ritardo. Decisivo.

Glik 5,5 - Gol annullato dopo pochi minuti per fallo di mano. Ha voglia riscattare la brutta prova di Crotone, ci mette tanto agonismo e si innervosisce troppo nella ripresa perdendo lucidità.

Barba 5,5 - Si fa preferire in veste di centrale, quando Inzaghi lo sposta sulla fascia va in grossa difficoltà e Zaza gli spunta alle spalle di continuo.

Tuia 5 - Prende le misure a Belotti, tutto sommato il duello finisce in parità. Ma l’errore sulla rete del 2-2 è troppo grave.

Tello 5 - Primo tempo discreto, nel secondo tempo sbaglia la diagonale e Zaza riapre la contesta con un preciso colpo di testa. Da quel momento in poi cala progressivamente e regala tanti palloni agli avversari. Generoso, ma insufficiente. (Dal 23'st Caldirola 6 - Non è ancora al top, ma mette benzina nelle gambe ed è un recupero fondamentale).

Improta 6 - Condizione fisica invidiabile per questo ragazzo ormai diventato fondamentale per la squadra giallorossa. E’ovunque, fino alla fine. Cerca il gol del 3-1 con un tiro dalla distanza, palla fuori di poco ma tentativo apprezzabile.

Viola 6,5 - Tornava in campo dopo quasi un anno, è lui a realizzare la rete dell’1-0 con un calcio di rigore. Fin quando regge fisicamente è un calciatore di spessore anche in questa categoria.

Hetemaj 6 - Combatte e tira fuori gli artigli contro i rocciosi centrocampisti avversari, va vicino al gol come accaduto a Crotone ma non inquadra il bersaglio per una questione di centimetri.

Ionita 5,5 - Titolare inamovibile, ma continua a non convincere in pieno. Tatticamente prezioso, ma si limita al compitino e non alza mai il baricentro della squadra. (Dal 39’st Dabo 5 - Entra davvero male, e non è la prima volta. Gestisce malissimo un pallone a tempo scaduto e da lì nasce la ripartenza del Torino che vale il 2-2.

Caprari 5 - Ha la chance per chiuderla, svirgola praticamente dal dischetto del rigore. Tanto fumo e poco arrosto. (Dal 30’st Di Serio sv).

Lapadula 7 - Nel giorno in cui il ds Foggia conferma che arriverà un attaccante riesce a sfoderare una prova di grandissimo spessore. Conquista un rigore, sigla il 2-0 e fa impazzire la difesa granata con tante belle azioni individuali. (Dal 39’st Iago Falque sv).

Allenatore Inzaghi 5,5 - Che fine ha fatto la difesa imperforabile vista tra novembre e dicembre? In quest'anno nuovo la sua porta è stata perforata 13 volte. Cambi troppo conservativi? Il 2-2 sa di beffa e dovrebbe invitare ad avere maggiore coraggio nel futuro.