Le pagelle del Benevento - ottimo impatto di Tello, Gaich delude

vedi letture

Torino-Benevento 1-1

Benevento

Manfredini 5 - Un buon intervento su Belotti nella ripresa, poi lo salva la traversa. Ma l’errore sul gol del Torino è grave, segno anche della “ruggine” da panchina che è sempre deleteria per un portiere.

Glik 6 - Nei primi due minuti cerca tre volte il gol dell’ex, ma colpisce male la palla e spreca tutto. Tiene botta su Zaza.

Barba 6 - In questa stagione ha giocato in tutti i ruoli, per impegno e duttilità davvero encomiabile. (Dal 1’st Pastina 6 - Perfetto per 40 minuti, mezzo voto in meno perché nel finale Singo lo brucia in velocità e si fa ammonire).

Caldirola 6 -La sua lunga assenza ha pesato, da quando ha avuto problemi fisici la difesa ha iniziato a prendere una miriade di gol. E non può essere un caso.

Letizia 6,5 - Stesso discorso fatto per Caldirola. Gara ottima per il terzino napoletano, suo l’assist per il gol del pareggio.

Foulon 6 - Attento e diligente in fase difensiva, si propone poco. (Dal 15’st Tello 7 - Si vedeva da subito fosse entrato col piglio giusto, davvero bello il suo primo gol stagionale).

Improta 5,5 - Propositivo in avvio, progressivamente si spegne anche per un calo fisico comprensibile al termine di una stagione in cui ha corso per tre. (Dal 36'st Sanogo sv).

Hetemaj 6 - Tanto sacrificio in fase di non possesso, molto bello il duello con Rincon. Muscoli, sostanza e qualche inserimento pericoloso dalle retrovie.

Dabo 6 - A volte rallenta il gioco, ma i ritmi della gara gli consentono di non commettere errori in impostazione. Più ordinato in interdizione.

Gaich 5 - Il gol contro la Juventus unica gioia di un girone di ritorno sottotono e insufficiente. Mai pericoloso e sempre anticipato. (Dal 15’st Lapadula 5,5 - Si è mosso di più del compagno di reparto, ma il tabellino dice che non ha mai inquadrato lo specchio della porta).

Di Serio 6 - Approccio da veterano, spazia su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento agli avversari. Ci prova due volte dalla distanza, la mira non è delle migliori. (Dal 44'st Diambo sv).

Inzaghi 5 - La squadra ha onorato l'impegno, ma i numeri del girone di ritorno sono da brividi. E la curva Sud, con il suo comunicato, lo ha identificato come principale responsabile. Finisce qui la sua avventura.