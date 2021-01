Le pagelle del Bologna - Dijks e Soumaoro la combinano grossa, Poli infiamma il finale

vedi letture

Bologna-Milan 1-2

Marcatori: 26' Rebic, 55' Kessié, 81' Poli

Skorupski 7 - Conto aperto con tutto l'attacco del Milan nella prima frazione: calamita tutto, rigore di Ibrahimovic compreso, ma nulla può sulla respinta di Rebic. Tiene a galla i suoi e rende possibile il finale al cardiopalma.

Tomiyasu 5,5 - Promettente l'avvio del giapponese, che con disciplina e una buona dose di esuberanza fisica crea qualche problema al binario mancino del Milan. Poi monta l'onda rossonera e si defila un po'.

Danilo 6 - La contraerea su Ibrahimovic è eufemisticamente complessa, lui comunque tiene botta e limita gli errori. E sulle due marcature rossonere non ha responsabilità di alcun genere.

Soumaoro 4,5 - Il duello tutto muscoli con Ibrahimovic è per centrali navigati. Certo lo svedese patisce un po' la presenza di uno che, almeno sul piano fisico, sa tenergli testa. Poi però la combina grossa: un bagher in piena regola da cui scaturisce il raddoppio del Milan.

Dijks 4,5 - Sverniciato dal guizzo di Leao dopo ventiquattro minuti: prova a rimediare all'errore peggiorando ulteriormente la situazione, con la trattenuta plateale che vale il rigore. Ibra lo perdona, Rebic no. (Dal 79' Palacio s.v.).

Schouten 5,5 - Il ragazzo sa muoversi con personalità e non ha paura di prendersi anche qualche rischio. Questo gli va riconosciuto, anche se di tanto in tanto commette errori attribuibili alla sua acerbità. (Dal 79' Poli 6,5 - Riapre il match subito dopo l'ingresso: è il classico gol dell'ex).

Dominguez 5 - Primo tempo di lotta e sudore, anche se la palla la vede poco. Poi però ha un'occasione enorme, ma la spreca calciando addosso a Donnarumma, pantagruelico in uscita. (Dal 67' Svanberg 6 - Mette sostanza nel finale convulso del Dall'Ara).

Orsolini 5,5 - Diesel a bassa potenza: impiega un po' ad ingranare, e quando lo fa è poco mordace. Dopo il bis di Kessie prova a mettersi le spalle sulla squadra, senza particolare successo. (Dal 67' Skov Olsen 6,5 - Offre l'assist a Poli).

Soriano 5 - È la miccia di questa squadra, ma oggi non si accende. S'imbottiglia nel traffico e non dispensa giocate di qualità. Tutt'altro: tocca pochi palloni e non regge il ritmo dei centrocampisti avversari. Ha però una grande chance nel finale, sulla quale si supera Donnarumma.

Sansone 5,5 - Dà vita sin da subito ad un duello avvincente con Calabria: sulle prime il difensore sembra in controllo, poi il dieci rossoblù carbura e spara le sue cartucce. Poco lucido a tu per tu con Donnarumma, poi manda in porta Dominguez, che fa altrettanto. (Dal 67' Vignato 5,5 - Lo si vede poco dopo l'ingresso).

Barrow 5 - Prima punta mobile, che prova a spalancare gli spazi per i compagni alle sue spalle. Si lascia un po' risucchiare dalla difesa rossonera, sempre reattiva sui suoi break.

Sinisa Mihajlovic 5,5 - Ripartire dalla reazione nel finale: sarà certamente questo il diktat del sergente rossoblù, che oggi osserva a lungo una squadra irretita dalla mole di gioco rossonera. Adesso, però, è l'ora di tornare a raccogliere punti, per mantenersi a debita distanza dalle sabbie mobili.