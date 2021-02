Le pagelle del Bologna - Sansone incide subito. Dominguez perde l'occasione per far bene

Bologna-Benevento 1-1

Marcatori: 1’ Sansone, 59’ Viola

Skorupski 5 - Una bella deviazione su Viola nel primo tempo. Ha sulla coscienza il gol di Viola con un’uscita maldestra.

Tomiyasu 6,5 - Difende e riparte. Tira e rifinisce. Una certezza assoluta per Mihajlovic.

Danilo 5,5 - Un paio di incertezze a metà prima frazione risvegliano il Benevento che arriva a colpire il palo. Nella ripresa lotta e non si risparmia.

Soumaoro 6 - Il più sicuro dei due centrali. Aiuta Danilo quando va in difficoltà nel momento di massima spinta del Benevento.

Dijks 6 - Gara ordinata. Attacca poco ma riesce a gestire i pericoli nella sua zona.

Dominguez 5,5 - La prestazione dell’argentino risulta positiva in fase propositiva con un paio di buone sortite, ma in fase di contenimento lascia qualche spazio di troppo. Tanto che commette anche qualche fallo di troppo. Per questo Mihajlovic lo sostituisce. (dal 53’ Poli 6 - Va in campo per dare più concretezza e lo fa. Il Benevento spinge tanto ma rimane sempre nel vivo del match)

Schouten 6 - Picchia e difende come al solito anche se l’assenza di Svanberg viene percepita. Soffre come tutto il resto della squadra quando il Benevento si fa intraprendente. (dall’81’ Palacio sv)

Skov Olsen 6 - L’11 rossoblu subito nel vivo. Nel primo tempo prova a sfondare in più di un’occasione creando più di un grattacapo a Barba. Nella ripresa si spegne. (dal 72’ Orsolini 5,5 - Il campo è pesante e non lo aiuta. Prova in un paio di occasioni a saltare l’uomo con alterne fortune)

Soriano 6 - Gestisce la fase offensiva del Bologna sempre con i tempi giusti. Meno ispirato rispetto al derby col Parma. Rimane comunque imprescindibile per Mihajlovic.

Sansone 6,5 - Neanche un minuto e va in gol ma il merito è tutto di Barrow. Insieme a Barrow è il più pericoloso del rossoblu. Nella ripresa cala e Mihajlovic lo sostituisce. (dal 72’ Vignato sv )

Barrow 6 - Pronti, via e sfodera un numero in area che permette a Sansone di andare in gol. Alla distanza si vede meno anche se quando ha il pallone fra i piedi si ha sempre l’impressione che possa nascere qualcosa di pericoloso.

All. Mihajlovic 6 - Dopo l’exploit col Parma serviva la conferma e col Benevento il match si mette subito sui binari giusti grazie alla premiata ditta Barrow-Sansone. I sanniti però si dimostrano avversario ben più ostico dei galloni da neopromossa e riacciuffano il pareggio. Tanto che nella ripresa ai punti meriterebbero qualcosa in più. Un tempo a testa come i punti che vanno in archivio. Giusto.