Le pagelle del Bologna - Vignato illumina il Dall'Ara. Palacio non invecchia mai

vedi letture

Bologna-Fiorentina 3-3

Marcatori: 22' Vlahovic, 31' Palacio, 64' Bonaventura, 71' Palacio, 73' Vlahovic, 84' Palacio.

Skorupski 6 - Attento e sicuro nelle uscite. Intuisce il calcio di rigore battuto da Vlahovic, ma il tiro del serbo era ben angolato ed era quasi impossibile pararlo. Pasticcia, però, con Soumaoro in occasione del tris viola.

Tomiyasu 6,5 - Bravo a non cadere nei giochi di gambe di Ribery, disputa una gara attenta non scomponendosi mai. (dal 76' Olsen 6 - Cerca di proporsi in avanti, dando freschezza al reparto avanzato.)

Danilo 6,5 - Guida la linea arretrata, facendo valere la sua esperienza. Nel secondo tempo, in allungo, si prende qualche rischio ma evita che la sfera venga raccolta in area da Vlahovic.

Soumaoro 5 - Lotta costantemente con Vlahovic, ma non lo anticipa quasi mai. Colpisce poi, nella propria area, il pallone con la mano e causa il calcio di rigore che rompe gli equilibri. Pasticcia con Skorupski e regala il pallone a Vlahovic che firma il tris viola.

Orsolini 6 - Ripiega spesso in fase di non possesso per dare un supporto a Tomiyasu. Poco incisivo nella metà campo avversaria, dove viene controllato bene da Biraghi.

Svanberg 6 - Pedina letteralmente Ribery, anticipandolo in più di un'occasione. Non bada molto al modo con cui lo fa e infatti a fine primo tempo interviene duramente sul francese. Nella seconda frazione si lascia sfuggire Bonaventura che, in allungo, riporta in vantaggio i Viola.

Soriano 6 - Cerca qualche inserimento senza palla. Dà equilibrio alla squadra, ma poteva incidere di più per vie centrali.

De Silvestri 6 - A tutta fascia oggi, non riesce a rendersi molto pericoloso nella trequarti rivale. Sempre utile invece con le sue diagonali in fase difensiva.

Vignato 7,5 - Inizialmente soffre la marcatura di Pulgar, ma poi prende coraggio ed incanta. Realizza tre assist meravigliosi per Palacio ed è lui l'uomo partita. Oggi ha letteralmente illuminato il Dall'Ara. (dal 90' Juwara s.v.)

Barrow 6 - Nella prima frazione poteva concludere meglio davanti a Dragowski, su imbucata del solito Vignato. Vivace ma impreciso.

Palacio 7,5 - Svaria per tutto il fronte offensivo. Si muove per non dare punti di riferimento alla retroguardia viola. Allo stesso tempo svuota l'area, per facilitare gli inserimenti dei compagni. Realizza tre gol da vero rapace d'area di rigore e dimostra di essere ancora un giocatore unico.

Sinisa Mihajlovic 6,5 - Concede sempre più spazio al giovane fenomeno Vignato e ha ragione lui. Poteva forse effettuare qualche cambio dopo i primi dieci minuti di secondo tempo.