Le pagelle del Cagliari - Nainggolan uomo ovunque, Asamoah rischia la frittata

UDINESE-CAGLIARI 0-1

Marcatori: 55' rig. Joao Pedro (C)

CAGLIARI

Vicario 6,5 - Padrone della situazione nelle uscite in presa alta. Sicuro tra i pali, risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa. Salva il risultato con una parata non semplice su Braaf.

Ceppitelli 6 - Ritrova una maglia da titolare dopo oltre un mese. Calma e sangue freddo nella gestione dei palloni potenzialmente pericolosi.

Godin 6 - Non abbocca mai alle finte di Pereyra, va a prendere alto Okaka con una marcatura a uomo che ricorda quelle di una volta. Nella parte finale del match però non riesce a tenere alta la difesa.

Carboni 6,5 - Confermato sul centro sinistra gioca con personalità, quasi da regista difensivo facendo partire l'azione dal basso. Si procura il calcio di rigore in una delle sue licenze offensive.

Nandez 6,5 - Sembra che abbia il motorino e prendergli la targa quando cambia marcia è dura. Che sia per andare sul fondo e andare al cross o per tagliare verso il centro non fa differenza.

Marin 6 - Nel primo tempo frana su Forestieri causando l'annullamento del gol di Joao Pedro. Recupera tanti palloni, non li gestisce sempre nel modo migliore ma non si risparmia. (87' Zappa)

Nainggolan 7 - Sfiora il gol con una giocata super e manda in porta Joao Pedro in occasione del gol annullato dal Var. Lavora prezioso tra le linee e in fase di non possesso. L'ammonizione che gli costerà la Roma è l'unica nota negativa della serata.

Deiola 6,5 - La sorpresa di Semplici, ripaga la fiducia del tecnico. Sempre presente nella partita, non ha paura di prendersi responsabilità. (77' Duncan sv)

Asamoah 5,5 - Un po' arrugginito dalla tanta inattività, la reattività non è quella dei giorni migliori. Si aggrappa all'esperienza ma rischia la frittata con un intervento goffo.

Joao Pedro 6,5 - Non segnava da cinque giornate e la cosa iniziava a pesargli. Il Var rende vana la sua prodezza, si riscatta dagli undici metri regalando alla squadra tre punti fondamentali. (77' Simeone)

Pavoletti 6 - Partita di grande sacrificio. Pronti, via, colpisce subito un palo. Sgomita con i centrali bianconeri che reggono il confronto sul piano fisico. (90' Rugani sv)

Allenatore: Semplici 6,5 - Centra la seconda vittoria consecutiva riaprendo i giochi per la salvezza. La squadra è viva e lo dimostra con la personalità con la quale approccia la partita aggredendo subito gli avversari.