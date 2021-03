Le pagelle del Cagliari - Rugani decisivo, Nandez sempre nel vivo del gioco. Delude Simeone

vedi letture

Cragno 6,5: Primo tempo quasi da spettatore non pagante. Nella ripresa è chiamato in causa in qualche occasione e si dimostra attento fra i pali come in uscita.

Klavan6: Ordinaria amministrazione per il centrale, il Bologna punge poco e lui mette la museruola a un Barrow apparso molto sotto tono.

Godin 6: Guida la difesa con esperienza e calma. Il Bologna non crea grandi pericoli e lui protegge Cragno senza grandi straordinari.

Rugani 6,5: Dietro non ha un gran da fare contro un Bologna che punge poco. Davanti si fa trovare pronto segnando il gol che sblocca la gara. Decisivo. Dal 45° Ceppitelli 6: Aiuta la squadra a proteggere il risultato senza soffrire nonostante un Bologna un po' più arrembante nella ripresa.

Nandez 6,5: Uno dei migliori del Cagliari nonostante giochi sull’esterno. Le sue accelerazioni mettono spesso in difficoltà De Silvestri. Dai suoi piedi partono le migliori azioni della squadra di Semplici. Chiude cambiando fascia, ma non risultato.

Marin 6: Il più in palla del trio di centrocampo. Corre, pressa e si rende utile in entrambe le fasi. Non è appariscente, ma dà sostanza alla mediana sarda. dal 78° Deiola 6: Aiuta la squadra facendo legna in mezzo al campo. Nel finale può chiudere la gara, ma Soumaoro lo chiude d’esperienza.

Nainggolan 5,5: Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Gioca una gara ordinata, ma senza guizzi.

Duncan 6: Tanta legna in mezzo al campo per spezzare le azioni offensive felsinee sul nascere. Riesce nel suo intento.

Zappa 6: Gara senza sbavature o giocate particolari. Attento e ordinato sulla fascia soffrendo poco Sansone. Dal 81° Asamoah 6: Si piazza sulla fascia e tiene bene nel finale di gara.

Simeone 5: Ha un’ottima occasione per sbloccare il match, ma spara su Skorupski. Fatica a pungere in area avversaria giocando una gara di grande sacrificio e generosità. Ma da un attaccante si aspettano i gol. Dal 60° Pavoletti 6: Di testa sono quasi tutte sue e in questo modo riesce a far respirare i propri compagni.

Joao Pedro 6: Il più vivace in avanti, col suo movimento cerca di aprire varchi per i compagni e poi assiterli. Non segna nonostante davanti abbia una delle sue vittime preferite, ma gioca comunque una gara positiva. Dal 81° Cerri 6: Fa a sportellate in avanti, prende falli e fa respirare la squadra. Inoltre fornisce un assist che Deiola non sfrutta.

Semplici 7: Seconda partita sulla panchina del Cagliari e seconda vittoria. La squadra è quadrata, rischia poco e col minimo sforzo porta a casa tre punti preziosi in uno scontro diretto. Il gioco spumeggiante può aspettare, anche se qualcosa incomincia a intravedersi, ma ora quel che conta sono i punti.