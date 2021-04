Le pagelle del Cagliari - Semplici osa e la vince. Marin guerriero, Cerri giustiziere

CAGLIARI-PARMA 4-3

Marcatori: 5’ Pezzella (P), 32’ Kucka (P), 39’ Pavoletti (C), 59' Man (P), 90+1' Pereiro (C), 90+5' Cerri (C)

Vicario 6 - Non può nulla sui primi due gol del Parma, risponde presente quando chiamato in causa. Qualche colpa in più in occasione del gol di Man, ma si riscatta parando su Mihaila all'ultimo secondo, salvando la palla che poi porterà Cerri al 4-3.

Rugani 4.5 - Colpito a freddo dal gol di Pezzella dopo un inizio in salita lottando contro Kucka, va completamente a vuoto in occasione del raddoppio del Parma, accorciando su Cornelius e lasciando liberissimo Kucka di colpire. Gravissimo l’errore anche in occasione del gol di Man, dove si fa anticipare con troppa facilità dal rumeno. Dal 64’ Pereiro 7 - Entra e sigla il gol del 3-3 nel finale, con un gioiello di sinistro. Il suo gol cambia tutto. E' sempre lui il protagonista del finale: mette il cross che porta al gol di Cerri.

Godin 5 - Con Rugani ha gravi colpe in occasione del raddoppio del Parma, restando nella terra di nessuno in occasione del lancio di Brugman per Cornelius. Male anche nella ripresa.

Carboni 5.5 - Il più positivo dei difensori sardi, si sgancia con efficacia accompagnando la manovra. Dopo un inizio complicato prende le misure su Man ma nel secondo tempo balla troppo quando il Parma attacca.

Zappa 5.5 - La sfida in fascia con Pezzella è da centometristi, con l’ex Pescara che in fase difensiva soffre e non poco la verve del terzino napoletano. Ha qualche colpa sul gol del raddoppio del Parma in cui rientra con troppa lentezza, ma nel complesso l’errore grave è dei due centrali. Protagonista dell’occasione che porta al rigore nel primo tempo, poi tolto dal VAR: il cross, infatti, è suo. Dal 58’ Lykogiannis 6 - Si presenta con un sinistro insidioso che sfiora la traversa, poi mette dentro un sacco di cross interessanti.

Marin 7 - Inizio in salita, contro un Grassi che corre tantissimo e si inserisce con i tempi giusti. Cresce con l’andare della gara, impensierisce Sepe con un bel tiro da fuori area e sfiora il gol ad inizio ripresa in un rimpallo, con il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Sepe ed esce di un soffio. Suo il gol del 2-3 che dà nuova linfa al Cagliari.

Nainggolan 6.5 - In ombra ben seguito da Grassi che lo marca praticamente a uomo, gioca alternando buone idee ad errori non da lui. È piuttosto caotico ma quando il Cagliari sale di pericolosità è perché il belga prende le redini del gioco in mano. L'ultimo a mollare, guida l'arrembaggio finale.

Duncan 5 - Anche lui in difficoltà ad inizio gara, gioca monoritmo non riuscendo mai a dare la sterzata. In difficoltà anche quando è costretto a rincorrere. Si prende anche un giallo per gioco pericoloso, sfiorando l’espulsione in un paio di occasioni. Dal 64’ Simeone 5 - Non si vede mai, nonostante i tanti cross messi in mezzo.

Nandez 6.5 - Suo il bel cross che porta al gol di Pavoletti, ci prova molto sulla sinistra mettendo dentro parecchi traversoni. Pericoloso con un inserimento, è una mina vagante quando arriva negli ultimi venticinque metri e spinge dal primo all’ultimo minuto, anche quando viene arretrato terzino. Dall’87’ Cerri 7.5 - Tocca un pallone e lo spedisce in rete. Sliding doors, può cambiare la stagione del Cagliari.

Joao Pedro 6 - Si vede poco nel primo tempo, meglio nella ripresa dove ci prova a più riprese ma viene sempre respinto dalla difesa del Parma.

Pavoletti 6.5 - Molto mobile, è il più pericoloso del duo di attaccanti del Cagliari. Sigla l’ennesimo gol contro il Parma con un bel colpo di testa, lotta molto ed è sempre pericoloso per i centrali del Parma.

Allenatore: Semplici 7 - La riprende come nemmeno lui sa, osando mettendo dentro tutti gli attaccanti che ha a disposizione. Ha ragione lui, il Cagliari prima pareggia e poi la vince. E ora ci crede.