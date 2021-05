Le pagelle del Chelsea - Kanté monumentale, Werner trascinatore. E Jorginho è super

vedi letture

CHELSEA-REAL MADRID 2-0 (1-1 all’andata)

(20’ Werner, 85’ Mount)

Mendy 7,5 - Volo plastico e colpo di reni: nel primo tempo dice due volte no a Benzema con due parate prodigiose. Ci sono i sue guantoni, su questa vittoria.

Christensen 6,5 - Attento, mai in difficoltà, puntuale nelle chiusure. Girare al largo.

Thiago Silva 6,5 - Benzema è una brutta gatta da pelare, non lo scopriamo stasera. A conti fatti se la cava e guida la difesa da gran maestro qual è.

Rudiger 7 - Mascherina alla Robin e si va a chiudere tutti gli spazi. Pure pericoloso dalla distanza in avvio, difficile chiedere qualcosa di più.

Azpilicueta 6,5 - la cosa migliore a inizio ripresa, quando manda in porta Havertz. Attento, solido, non un pendolino. (Dall’86’ James s.v.).

Jorginho 7,5 - C’è sempre, quando i compagni lo cercano, e s’inventa anche parecchia roba per i compagni.

Kanté 8 - La storia del mondo che è coperto per 3/4 da acqua e per il resto da questo signore qui la sapevate già, vero? Come all’andata, corre bene soprattutto in avanti: sbaglia un gol, ma ne inventa altri due per i compagni.

Chilwell 6 - Offre a Werner la palla coi giri giusti in avvio, ma il compagno è in fuorigioco. Qualche ambasce su Vinicius.

Havertz 7,5 - Come Kanté, anche lui mette lo zampino in entrambi i gol. Se ne divora un paio, ragion per cui tira un discreto sospiro di sollievo.

Mount 7 - Anche lui partecipa alla sagra del gol non fatto, ma piazza quello che evita un finale thrilling. (Dall’86’ Ziyech s.v.).

Werner 7,5 - Questa volta segna subito, ma in offside. Offre il bis, buono, a porta vuota e poi anche qualche ottimo suggerimento che i compagni non sfruttano. Il gemello bravo di quello visto a Madrid e in ampi tratti di questa stagione. (Dal 67’ Pulisic 6,5 - Primo statunitense in finale di Champions League, buono l’impatto sulla gara).

Tuchel 8 - Qualcuno a Parigi si starà pentendo. Seconda finale di Champions consecutiva, con due squadre diverse: non può essere un caso. Ci arriverà da sfavorito, ma era Los stesso anche con Zidane. Eppure l’ha surclassato.