Le pagelle del Como - Cutrone lotta e segna, Strefezza ispira. Moreno ingenuo

Risultato finale: Lazio-Como 1-1

Butez 6 - Esordio in A per il portiere francese, incerto soprattutto quando viene chiamato a gestire qualche pallone con i piedi. Molto meglio quando, nel corso della ripresa, evita alla grande il possibile gol di Isaksen.

Van der Brempt 6 - Prestazione guardinga da parte del terzino destro nella prima parte del match, mentre dopo l'intervallo accompagna maggiormente l'azione offensiva.

Dossena 6,5 - Il più solido dei due centrali di Fabregas. Nella sua partita non si ricordano particolari errori nella protezione della sua area, ma anzi diverse buone chiusure e anche il gol sfiorato poco dopo l'intervallo.

Kempf 5,5 - Gara con luci ed ombre per lui, che inizia sfiorando il gol ma poi nell'azione del vantaggio laziale non marca a dovere Dia in area.

Moreno 5 - Poco propositivo a sinistra, aggiunge alla sua gara da dimenticare anche l'errore che propizia la rete di Dia. Dal 69' Belotti 5,5 - Dovrebbe dare peso all'attacco comasco, ma non riesce nel suo intento nell'ultimo scorcio di gara.

Engelhardt 6 - Nella prima parte del match, va in difficoltà contro la crescente aggressività del centrocampo laziale. Meglio in seguito, quando avvia anche l'azione del pari.

Da Cunha 6 - Qualcosa in più rispetto al compagno di reparto, soprattutto come presenza negli ultimi metri nel complesso dei 90 minuti.

Strefezza 6,5 - Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, migliora nettamente nel secondo servendo a Cutrone la palla del pareggio.. Dall'85' Kone sv.

Nico Paz 6 - Inizio promettente con un paio di tentativi verso la porta, poi un duro intervento di Gigot lo costringe all'uscita anticipata. Dal 20' Diao 6 - Non entra al meglio, ma poi prende le misure e tiene in più occasioni in apprensione la difesa di Baroni.

Fadera 6 - Qualche spunto negli ultimi metri per l'esterno offensivo, più pericoloso nel corso dei secondi 45 minuti.

Cutrone 7 - Lotta come un leone contro i centrali laziali, è generoso in fase di non possesso e va anche al tiro. La sua prova viene premiata nella seconda frazione di gioco, con il gol che regala al Como 1 punto meritato. Dall'85' Mazzitelli sv.

Cesc Fabregas 6,5 - Nel pre partita aveva detto di volersela giocare a viso aperto e non delude le attese. Addirittura, c'è un po' di rammarico per non aver sfruttato pienamente la superiorità numerica.