Le pagelle del Genoa - Sirigu reattivo, Criscito granitico ma i cambi non premiano Ballardini

Sirigu 7 - Molto reattivo sulla punizione insidiosa calciata da Biraghi al quarto d’ora, riesce a riprendere la posizione sulla conclusione deviata di Bonaventura e a levarla dallo specchio della porta. Super la parata su Duncan, incolpevole sui gol viola.

Cambiaso 6 - Non è un destro ma si adatta anche sulla fascia opposta. Qualche piccola sbavatura di posizione ma compie anche delle ottime chiusure che gli costano gli applausi del suo pubblico (Dal 58’ Biraschi 5 - Indietreggia troppo lasciando calciare Saponara per il gol che sblocca il match, in difficoltà dalla sua parte).

Vanheusden 6 - La Fiorentina lo sollecita spesso con le discese ma alla fine riesce a cavarsela senza eccessivi problemi.

Maksimovic 6,5 - Dalla sua parte agisce un certo Vlahovic che col passare del tempo riesce ad ingabbiare con esperienza giocando anche di anticipo.

Criscito 7 - Dalla sua parte Callejon fatica a sfondare. Alla mezz’ora si immola su Nico Gonzalez dopo un errore di Badelj salvando la sua porta. Firma il gol della bandiera su rigore.

Melegoni 5,5 - Non spinge molto sulla corsia di destra dove mostra anche qualche imprecisione di troppo. Il sacrificio non manca (Dal 52’ Hernani 5 - Poco mobile nella zona nevralgica del campo, perde qualche pallone sanguinoso).

Badelj 6 - Prova a tamponare gli spazio sui portatori di palla viola, rischia nel primo tempo quando perde un pallone sanguinoso sulla trequarti ma gara tutto sommato ordinata. Si guadagna il rigore dell’1-2.

Touré 5,5 - Il dinamismo non manca così come la volontà di andare a chiudere tutti i varchi. Non sempre preciso quando chiamato in causa (Dal 63’ Behrami 6 - Entra subito deciso e si guadagna un potenziale rigore che Marinelli però non assegna. Lo si trova sia in attacco sia in difesa).

Fares 5,5 - Goleador in quel di Cagliari, questa sera meno brillante in avanti. Anche lui lo si trova spesso in fase di copertura (Dal 63’ Kallon 5,5 - Prova ad accelerare con la sua rapidità ma viene arginato dalla difesa viola).

Rovella 6 - Gioca in appoggio a Destro provando a pressare i portatori di palla avversari. Accorcia molto la sua posizione nel tentativo di alzare la diga in mediana, nella ripresa si fa vedere anche in fase di conclusione.

Destro 6 - I palloni giocabili non sono molti ma le poche occasioni rossoblu portano la sua firma: prima viene stoppato da Dragowski e poi nel recupero del primo tempo di testa mette alto di poco (Dal 52’ Pandev 5,5 - Il pubblico di Marassi gli tributa un’ovazione al suo ingresso in campo e non parte male ma col passare dei minuti gli spunti offensivi oggi sono stati pochi).

Ballardini 5 - Nel primo tempo opta per una formazione conservativa con Rovella a supporto di Destro e il suo Genoa riesce a contenere le sfuriate viola. I cambi non lo aiutano nella ripresa.