Le pagelle del Manchester United - Shaw il migliore dei suoi, Lindelof troppo distratto

De Gea 5.5 - Poco impegnato, può poco sulla conclusione di Gerard Moreno. Sbaglia il rigore decisivo ma era improbabile immaginarlo dal dischetto. Non riesce però a parare nessuna delle 11 conclusioni dagli undici metri.

Wan-Bissaka 6 - Dà una mano in avanti spingendo con costanza, sebbene siano molti i palloni persi. (Dal 120' Mata 6 - Ha il merito di entrare e segnare il rigore).

Lindelof 5 - Gerard Moreno gli va via in occasione dello 0-1, nei supplementari quasi regala la seconda rete agli iberici.

Bailly 6 - Sicuro dietro, presente anche in fase d'impostazione. (Dal 116' Tuanzebe sv).

Shaw 7 - Arma in più sulla fascia sinistra, sfiora il gol dopo 20' e dai suoi piedi nascono diverse occasioni interessanti, oltre al gol del pareggio.

Pogba 6.5 - Un muro in mezzo al campo, i contrasti sono quasi tutti suoi e nel gioco aereo non si batte. L'assenza di Fred lo costringe a sacrificarsi di più rinunciando a farsi vedere davanti. (Dal 116' James sv).

McTominay 6.5 - Gran prestazione dello scozzese, vero schermo davanti alla difesa e in generale uomo ovunque nella mediana. (Dal 120' Alex Telles 6 - Entra per tirare il rigore e non fallisce).

Greenwood 5.5 - Qualche accelerazione interessante e in una di esse quasi arriva un gol. (Dal 100' Fred sv-).

Bruno Fernandes 5.5 - Giocatore di maggior qualità dei red devils, capace di saltare l'uomo e per questo motivo i difensori spagnoli gli riservano un trattamento speciale usando se necessario anche le cattive, ma risultando efficaci: il portoghese infatti non riesce a inventare azioni pericolose.

Rashford 5.5 - Non sempre preciso ma sicuramente generoso. Ci prova dalla distanza e un suo tentativo frutta il gol del pari di Cavani

Cavani 6.5 - Tiene in vita il Manchester United con un colpo da vero Matador e segna anche il suo rigore. Prova di grande generosità e fa male vederlo ancora a mani vuote in campo europeo, a 34 anni.

Allenatore Ole Gunnar Solskjaer 5.5 - Il 26 maggio stavolta non porta bene. Se 22 anni fa decideva una finale di Champions League stavolta viene beffato dopo un'infinita sequenza rigori. Discutibile la scelta di giocarsi quasi tutte le sostituzioni a tempo scaduto, al solo scopo di avere i rigoristi freschi. Ritrovandosi una squadra stanchissima ai supplementari.