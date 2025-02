Le pagelle del Milan - Jimenez-Pavlovic, che dormite. Si salva Leao, fantasma Joao Felix

vedi letture

Risultato finale: Bologna-Milan 2-1

Maignan 6 - Esente da colpe sui gol del Bologna, è chiamato a una sola parata importante su un tiro di Dominguez nel primo tempo.

Jimenez 5 - Il duello con Dominguez si ripete per tutto il campo, sia nell'una che nell'altra metà campo. E, ai punti, lo perde. Ma la cosa più brutta la fa contro Cambiaghi: si addormenta, non lo marca, poi si fa saltare e arriva il 2-1 del Bologna. Dall'85' Abraham s.v.

Thiaw 6 - Comincia male, con una palla svirgolata, ma poi compie più di un recupero in velocità sui tanti palloni in verticale del Bologna.

Pavlovic 5 - L'errore sull'azione che porta al calcio di punizione del pareggio. E poi quello più grande nell'azione del 2-1 al Bologna, quando si fa sorprendere da Ndoye.

Theo Hernandez 5,5 - A tratti in difficoltà contro Ndoye, che è un cliente scomodo, ma tutto sommato dal suo lato tiene bene. Il problema è che davanti è poco propositivo.

Fofana 5,5 - Ha qualche buona idea nella ripresa, ma sbaglia qualche pallone di troppo e fa fatica a coprire la porzione di campo che gli spetta.

Reijnders 5,5 - Gioca più basso e spesso si mette addirittura tra i due centrali per la prima costruzione, in una zona in cui però non è tanto incisivo quanto lo è stato per tutta la stagione.

Musah 6 - Tanta corsa, come al solito, e parecchia sostanza, specie nel secondo tempo. A volte gli manca la lucidità per prendere le decisioni giuste, soprattutto nella metà campo avversaria, e commette qualche ingenuità.

Joao Felix 5 - Quando tocca il pallone si vede il talento, ma gli manca un po' di cattiveria. Soffre la fisicità del Bologna, l'avere sempre l'uomo addosso e non riesce mai a liberarsi in una posizione comoda. Fantasma. Dal 60' Pulisic 5 - Fantasma Joao Felix? Fantasma pure lui stavolta. Impalpabile.

Leao 6,5 - Conceiçao lo applaude. Non per il gol, ma per il lavoro in fase difensiva, per le corse senza il pallone. L'atteggiamento, insomma, è giusto. E le occasioni migliori le costruisce lui.

Gimenez 6 - Pronti-via ha l'occasione per indirizzare il match e la sciupa. Partecipa al gol di Leao con la spizzata che lo manda in porta, per il resto ha pochi palloni giocabili e non trova i riferimenti. Dal 76' Jovic s.v.

Sergio Conceiçao 5 - Cambia la sedicesima formazione su sedici partite sulla panchina del Milan e non è un caso perché ancora non ha trovato l'assetto migliore e stasera lo si è visto. Se i suoi difensori si addormentano, c'è poco da prendersela con lui. Ma uno con la sua personalità si pensava potesse dare una svolta quantomeno mentale, invece adesso il Milan pare ancor più spento di prima.