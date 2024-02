Le pagelle del Monza - Pessina maestoso, Mota inesauribile a sinistra. Nessuna insuffcienza

vedi letture

Risultato finale: Monza-Milan 4-2

Di Gregorio 6 - Vive un primo tempo sostanzialmente tranquillo, che chiude forzatamente prima del fischio finale per via di uno scontro fortuito con un compagno. Dal 43' Sorrentino 6 - Il vice Di Gregorio entra praticamente a freddo, non avendo grosse responsabilità sui due gol subiti.

Izzo 6,5 - L'ex Torino gioca una partita molto attenta, allontanando dall'area diversi palloni insidiosi senza badare troppo all'estetica. Solo un errore, quando si fa sfuggire Giroud in occasione del gol che riapre la gara.

Pablo Marì 6,5 - Imperioso a centro area, si fa trovare pronto in più occasioni come sulla girata al volo di Jovic nella prima frazione di gioco.

A. Carboni 6 - Centrale di sinistra che talvolta va a ricoprire il ruolo di terzino, comunque con una vocazione molto difensiva vista la buona intraprendenza di Chukwueze. Un po' più di spinta nella ripresa.

Birindelli 6 - Più terzino bloccato che vero e proprio esterno a tutta fascia, concede davvero poco nella sua zona di competenza. Meglio in fase di proposizione dopo l'intervallo.

Pessina 7,5 - L'ex di serata non si fa condizionare dall'emozione, giocando una gara autoritaria in mezzo al campo e sbloccandola su rigore nel recupero del primo tempo. Aggiunge altre giocate decisive nel secondo tempo, avviando le azioni dei due gol che nel finale regalano i 3 punti.

Gagliardini 6,5 -Ha il compito di tenere d'occhio Loftus-Cheek, a cui non concede di essere pericoloso come nelle ultime uscite. Grande sostanza per lui.

Mota 7,5 - Schierato nell'inedito ruolo di esterno sinistro, risponde con una prestazione da applausi. Inesauribile da quella parte, si guadagna il rigore del vantaggio e poi realizza il 2-0 finalizzando un contropiede ben condotto da Colpani. Dall'80' Pereira sv.

Colpani 7 - In un primo tempo più di sostanza che di giocate di qualità, riesce comunque ad accendersi con l'azione che porta al 2-0 di Mota. Altre giocate d'alta scuola nel corso della gara. Dall'80' Maldini 6 - Nel finale ha il merito di servire a Bondo il pallone del 3-2.

V. Carboni 6 - Entra in tante azioni d'attacco del Monza, dando il suo contributo in termini di qualità. Meno impattante nella prima metà della ripresa. Dal 66' Bondo 7 - L'uomo del destino. Dopo il 2-2 beffa di Pulisic, scarica alle spalle di Maignan un gran destro su assistenza di Maldini.

Djuric 6,5 - Non ha molti palloni a disposizione, ma uno di questi lo trasforma nella prima palla gol del match. Per il resto, tiene impegnati i centrali avversari e fa tanto lavoro sporco per i compagni entrando anche nell'azione del rigore. Dal 66' Colombo 6,5 - Dopo un paio di errori, ha il merito di chiudere il match con il definitivo 4-2.

Raffaele Palladino 7,5 - Tra le migliori prove da quando guida il Monza. Squadra molto attenta in avvio, ma anche aggressiva e capace di sfruttare gli errori altrui come accade nel finale del primo tempo. La rimonta milanista avrebbe abbattuto chiunque ma non i suoi ragazzi, che sono andati a prendersi una grandissima e meritatissima vittoria.