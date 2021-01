Le pagelle del Napoli - Il tridente senza 9 fa faville. Demme e Zielinski dominano in mezzo

NAPOLI-SPEZIA 4-2 - 5' Koulibaly, 20' Lozano, 30' Politano, 40' Elmas, 70' Gyasi, 73' Acampora

Ospina 6 - Può poco sulle due reti spezzine.

Hysaj 6.5 - Accompagna la manovra offensiva, sfonda con facilità e ha il merito di crederci nell'azione del primo gol servendo l'assist per Koulibaly. Soffre nel finale quando lo Spezia inizia a svegliarsi.

Manolas 6 - Si fa notare subito per un bell'intervento sull'1-0 che mantiene la partita sui binari giusti. Quando le cose si mettono bene cerca anche la gioia personale. Sul 4-0 cala d'attenzione e perde Gyasi in occasione del primo gol spezzino.

Koulibaly 6.5 - Lavora un gran numero di palloni, sempre con grande precisione e soprattutto sblocca la partita come un rapace dell'area di rigore. Cala vistosamente quando la partita è virtualmente chiusa e da un suo pasticcio nasce il secondo gol avversario.

Mario Rui 6 - - Trova grandi praterie che gli consentono continue avanzate, resta decisamente più schiacciato nella ripresa permettendo agli avversari di conquistare metri di campo.

Elmas 6.5 - Intelligenza tattica, sa farsi trovare al posto giusto, come in occasione del gol del 4-0. (Dal 69' Osimhen sv -)

Demme 7 - Fioretto e sciabola. L'assist per Lozano è strepitoso per precisione e velocità d'esecuzione. Nella ripresa trova anche il palo. In mezzo si fa sentire anche nei palloni recuperati.

Zielinski 7 - Con la palla fa quello che vuole e non c'è giocatore dello Spezia che lo possa fermare. L'azione del 3-0 è emblematica, quando danza tra gli avversari per poi imbeccare Politano. (Dal 69' Lobotka sv -)

Politano 7 - Fa un ottimo lavoro senza palla, creando spazi per i compagni di squadra come in occasione del 4-0. Tocca pochi palloni ma li tocca bene, a giudicare anche dal gol segnato. (Dall'88' Di Lorenzo sv).

Lozano 7 Giocò prima punta contro lo Spezia anche in campionato e non andò benissimo. Stavolta è letale anche perché la difesa avversaria esalta le sue qualità in profondità, vedere il gol del 2-0. (Dal 46' Mertens 5.5 - Entra con la squadra ormai seduta dopo il 4-0 e non trova mai il guizzo. Tanto da uscire a pochi minuti dalla fine. Dal l'88' Bakayoko sv).

Insigne 7 - Regala perle senza dover strafare. Cerca un eurogol in pallonetto, si inventa l'azione che porta al poker.