Le pagelle del Parma - Bernabé leader tecnico, Delprato evita la beffa. Hernani molle

Risultato finale: Juventus-Parma 2-2

Suzuki 6 - Incolpevole sulle capocciate ravvicinate di McKennie e Weah, un paio di interventi provvidenziali ma anche un grosso brivido nel finale.

Hainaut 6 - Zero timori reverenziali, quando si sgancia in avanti ha gli argomenti giusti per impensierire Cabal. Regge con l'ingresso di Yildiz.

Delprato 7,5 - Goleador non per caso, colpisce a freddo la Signora. Usa gli artigli nel duello con Vlahovic, evita il ko salvando sulla linea.

Balogh 6 - Buone chiusure, la sponda chirurgica per Delprato ma anche la troppa libertà concessa a McKennie che segna senza saltare.

Coulibaly 6 - Trasloca sulla fascia sinistra, perde la palla nell'azione del 2-2. Non tarpa le ali all'indemoniato Conceicao, ma limita i danni.

Keita 6 - La prima partita da titolare scorre via liscia, anche se dura solo lo spazio di un tempo in cui non soffre il palcoscenico. Dal 46' Hernani 5,5 - Downgrade in termini di aggressività, molle nel contrasto stravinto da Thuram che dà il là al secondo pareggio juventino. Poi va ko. Dal 75' Camara sv

Bernabé 7 - Play a tutto campo, leader tecnico e porto sicuro per i compagni. Non solo tocchi raffinati, se serve sa usare anche la clava.

Man 6,5 - Virtuoso del dribbling, però non mai fine a se stesso. Basta vedere come rifinisce alla perfezione l'azione del raddoppio gialloblù. Dall'85 Cancellieri sv

Sohm 7 - Trequartista con la scocca, come direbbe Spalletti: mix di potenza, visione di gioco e tempi di inserimento. Forza della natura.

Mihaila 6,5 - Prestazione di sacrificio, con la solita mobilità. Dà una mano a Coulibaly nei raddoppi di marcatura, partecipa al secondo gol. Dal 69' Almqvist 5,5 - Fa infuriare Pecchia per una ripartenza gestita male.

Bonny 6,5 - Centravanti che fa giocare bene la squadra, con il suo movimento attira su di sé la difesa. Alla Juve uno così farebbe comodo. Dal 69' Charpentier 5,5 - Bussa subito alla porta di Di Gregorio, poi si fa ipnotizzare dal portiere bianconero.

Fabio Pecchia 6,5 - Alle barricate preferisce il talento e la sfrontatezza dei suoi giovani, senza snaturarsi. Prestazione a tratti impressionante per ritmo, personalità e qualità della manovra. La sconfitta sarebbe stata una beffa.