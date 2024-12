Le pagelle del Parma - Bonny non punge, male la difesa. Sohm propositivo

vedi letture

Risultato finale: Inter-Parma 3-1

PARMA

Suzuki 5,5 - Non è perfetto in occasione del gol realizzato da Dimarco. Non può nulla sui gol di Barella e Thuram, mentre è attento sul colpo di testa di Lautaro a botta sicura.

Hainaut 5,5 - Soffre la presenza delle sovrapposizioni nerazzurre: dal suo lato partono tanti cross pericolosi verso la porta di Suzuki.

Delprato 5,5 - Gara non semplice per il centrale che non riesce a contenere al meglio Thuram e Lautaro. Spostato sulla fascia dopo l'uscita di Valeri.

Balogh sv - Sfortunato il centrale che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi minuti a causa di un infortunio muscolare. Dall'11' Leoni 5,5 - Entra a freddo il giovane centrale. L'ex Sampdoria non si fa sorprendere nella prima frazione. Nel secondo tiene in gioco Barella in occasione del 2-0 e soffre la presenza di Thuram.

Valeri 5,5 - Non trova continuità anche a causa delle sortite offensive di Dumfries, sempre pericoloso in corsia. Dal 74' Valenti 6 - Entra in campo con la partita già indirizzata. Non commette errori nei venti minuti sul terreno di gioco.

Keita 5,5 - Duro il compito del centrocampista, ammonito nella prima frazione. Non riesce a ripetere la prestazione della scorsa settimana. Dal 60' Hernani 6 - Entra bene in campo e cerca le geometrie giuste per sorprendere la difesa nerazzurra. La freschezza si nota: più lucido nelle scelte.

Sohm 6 - Più attivo del suo compagno in mediana, soprattutto nelle ripartenze. Serve un buon pallone filtrante nella prima frazione nel primo tempo ed è propositivo nelle trame di gioco.

Man 6 - Tanto movimento per il talento dei crociati ma poca concretezza davanti. Un suo scatto genera l'autorete di Darmian: sicuramente uno degli ultimi ad arrendersi.

Cancellieri 5 - L'attaccante ex Lazio non sfrutta le poche occasioni avute, con una conclusione messa a lato dopo un ottimo assist di Sohm. Partita sicuramente non semplice, vista la pressione difensiva dei nerazzurri. Dal 74' Haj 6 - Il suo ingresso alza la qualità nel palleggio per i suoi. Potrà avere sicuramente più minutaggio nelle prossime.

Mihaila 6 - Qualche scatto interessante per l'esterno, coperto sempre da almeno due giocatori. Attivo nei contropiedi orchestrati, non riesce a trovare supporto dai propri compagni.

Bonny 5 - Partita molto complicata per l'attaccante francese, chiuso dalla difesa nerazzurra. Non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Dal 60' Almqvist 5,5 - Entra in un momento complicato per i suoi. Si vede poco davanti e viene spesso anticipato dagli avversari.

Fabio Pecchia 6 - Poco da rimproverare al tecnico che schiera la squadra con un 4-4-2 in fase di non possesso: scelta azzeccata, fino alla magia di Dimarco. Nel secondo tempo prova a riaprire la gara con i cambi che, effettivamente, danno una nuova linfa alla squadra.