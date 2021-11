Le pagelle del Porto - Luis Diaz sembra Cristiano Ronaldo, Taremi assente ingiustificato

vedi letture

MILAN-PORTO 1-1 (6’ Luis Diaz, 61’ aut. Mbemba; )

Diogo Costa 6,5 - Per circa 33’ minuti non subisce nemmeno una conclusione verso la porta, ma appena serve mette le mani su una conclusione pericolosa di Giroud. Salva ancora sul francese, non può fare nulla sull'autogol.

Joao Mario 5,5 - Abbastanza reattivo nella prima metà di gioco, poi va in confusione e lascia troppo spazio: Theo Hernandez e Rafael Leao ringraziano.

Pepe 6 - Passano gli anni, ma non passa il particolare modo di vivere le gare da parte del portoghese. Più di forza che di altro, prova a gestire la linea difensiva che inizia a scricchiolare un bel po' dopo l’autogol di Mbemba.

Mbemba 6 - Inizia col piede giusto, di testa arriva sempre per primo. Ma l’autogol è la sliding door della sua prestazione: da quel momento in poi va in confusione, rischia su Leao: per questione di centimetri il fallo inizia fuori area.

Zaidu 6 - Parte col piede premuto sull’acceleratore, dalle sue parti non si passa quasi mai. Fa buona guardia anche nella ripresa, Saelemaekers non affonda mai.

Otavio 5,5 - Dopo soli quattro minuti dal gol si divora un’occasione clamorosa per segnare il 2-0. Perde anche un paio di palloni sanguinosi, va parecchio a strappi: troppo incostante, serve maggiore continuità. Dall'85' Toni Martinez sv.

Grujic 7 - All’inizio non doveva giocare, ma si fa trovare pronto ed entra al posto di Uribe: recupero palla falloso o meno, prosegue il gioco e serve un pallone d’oro a Luis Diaz. Due colpi di testa pericolosi, ma Tatarusanu gli nega la doppietta.

Sergio Oliveira 6,5 - Quando apre il compasso il Milan va sempre in difficoltà. Un paio di sventagliate per mandare in crisi i rossoneri, pulisce parecchi palloni in mezzo al campo. Dal 70' Vitinha 6 - Buon approccio alla sfida, tolta l’ammonizione entra con la mentalità giusta.

Luis Diaz 7,5 - Ad ogni strappo dà la sensazione di poter far male. Oltre al gol mette in campo tutto: scivolate a recuperare palla in area avversaria, dribbling e assist. Gara sontuosa, prestazione da Champions. Dal 79’ Bruno Costa 5,5 - Si vede pochissimo, non riesce ad incidere nei minuti finali.

Evanilson 6 - Spreca la prima occasione dopo pochi secondi, ma si sacrifica e aiuta la squadra anche in difesa. Nella ripresa toglie il fiato a San Siro con un colpo di testa sulla traversa. Dal 79’ Conceicao 6 - Una sola conclusione respinta da Romagnoli, niente di più.

Taremi 5,5 - Troppi tocchi imprecisi, parecchie giocate cervellotiche. Si divora una buona occasione da dentro l’area. Alla fine è lui l'assente ingiustificato. Dall’ 85’ Pepê sv.

Sergio Conceicao 6 - Nel primo tempo i suoi danno la sensazione di comandare il gioco e non correre mai rischi. Una disattenzione gli nega la vittoria, forse poteva gestire meglio i cambi.