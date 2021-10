Le pagelle del Torino - Ansaldi una freccia a sinistra, Sanabria risponde allo sprone di Juric

Milinkovic-Savic 6 - Poco impegnato, si disimpegna quando chiamato in causa e può poco sui due gol, le cui conclusioni sono da distanza troppo ravvicinata.

Djidji 6 - Per buona parte della gara dà continuità alla buona prestazione offerta contro il Napoli. Chiude bene gli spazi, gioca d'anticipo, ma perde nel finale Caicedo regalando minuti finali di paura.

Bremer 5.5 - Mina una buonissima prova perdendo la marcatura su Destro, riaprendo una partita che sembrava chiusa. Lo stesso dicasi nel caso del gol di Caicedo.

Buongiorno 6 - Copre le spalle di Ansaldi quando l'argentino si sgancia in avanti. Prova anche lui a concedersi la licenza di avanzare sfiorando il gol nella ripresa.

Singo 5.5 - Viene cercato molto meno rispetto ad Ansaldi. Qualche buona avanzata e tanto può bastare per come si era messa la partita. Dal 59' Vojvoda 5.5 - Non cambia l'inerzia con il suo ingresso in campo.

Lukic 6.5 - Presidia la media, distribuisce palloni con gran precisione e avvia l'azione del gol del raddoppio.

Pobega 6.5 - La sua maturazione grazie a Juric è sotto gli occhi di tutti. Bene in interdizione, benissimo negli inserimenti come si evince dalla seconda rete segnata. Viene mandato a spasso da Behrami in occasione del 2-1.

Ansaldi 7 - Non giocava titolare dalla partita contro il Venezia e ci si accorge quanto sia importante. Fa tutto quel che vuole: tira in porta, si inserisce in area, suggerisce per i compagni. L'assist di Sanabria è di una precisione e bellezza notevole. Dal 72' Ola Aina 5.5 - Kallon lo fa ballare in occasione del secondo gol genoano.

Linetty 6 - Non troppo coinvolto, fatica a trovare una collocazione che lo porti a entrare nel vivo della partita. Riesce nel suo piccolo però a impensierire Sirigu e addirittura anche a trovare il gol, poi annullato dal VAR per un fallo avvenuto in precedenza. Dal 59' Praet 6.5 - Il gol del 3-1 di Brekalo è gran parte suo. Tecnica nel liberarsi di un avversario, velocità e piede preciso.

Brekalo 6.5 - Mette la sua firma nell'azione del raddoppio strappando un pallone agli avversari e riconsegnandolo a Sanabria. Segna il gol del 3-1 mostrando gran senso dell'inserimento.

Sanabria 7 - "Qualche gol in più ci vuole, quando sei il numero 9 devi fare più gol" ha dichiarato Juric pochi minuti prima dell'inizio della partita. Detto, fatto: segna e non contento fa segnare con uno splendido assist. Ispirato. Dal 59' Belotti 6 - Entra con la voglia di riprendersi il posto, fa a sportellate e conquista falli, costringendo anche gli avversari al giallo.

Ivan Juric 6.5 - Il suo Torino gioca col piglio giusto, sfruttando perfettamente un Ansaldi in gran forma e imponendo il suo gioco per 45'. Non trova subito le contromisure ai cambi del Genoa, anche se le mosse Praet e Belotti funzionano.