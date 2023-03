Le pagelle del Torino - Karamoh MVP, Linetty giocatore totale. Bene Sanabria e Schuurs

Risultato finale: Torino-Bologna 1-0

Milinkovic-Savic 6 - Mai chiamato in causa nei novanta minuti, il portiere serbo assiste al successo del "suo" Torino nell'insolita veste di spettatore non pagante.

Djidji 6 - Dopo un primo tempo decisamente tranquillo vista la totale confusione regnante nel Bologna, nella ripresa trova maggiori insidie in fase difensiva ma risponde sempre presente.

Schuurs 7 - Mette la ciliegina sulla torta compiendo uno straordinario salvataggio su Orsolini a poco meno di venti minuti dal termine: in scivolata, toglie il pallone in extremis dalla disponibilità dell'attaccante rossoblù, negandogli quello che con tutta probabilità sarebbe stato il gol del 1-1.

Buongiorno 6 - Come per gli altri componenti della retroguardia granata, anche per lui la serata si rivela ben più tranquilla del previsto. Rimedia un'ammonizione evitabile, ma per sua fortuna non era diffidato.

Singo 6,5 - Devastante sulla fascia destra nel corso del primo tempo, in cui attacca la profondità senza trovare alcuna opposizione da parte degli avversari. Cala nella ripresa in concomitanza con la crescita di Cambiaso sul suo lato di campo. Dal 73' Aina 6 - Entrato nelle battute conclusive, dà freschezza al reparto, come auspicato da Juric.

Linetty 7,5 - Giocatore totale. Fa il centrocampista con risultati straordinari, ma non solo: nella ripresa dà una grossa mano ai compagni di squadra in fase difensiva e anche qui l'esito è più che positivo. Corre su ogni pallone... in tutte le zone del campo.

Ilic 6,5 - (Quasi) perfetto a centrocampo, ha il merito di dare il via all'azione del momentaneo 1-0 targato Karamoh: è suo il cross basso da sinistra per Sanabria, autore della sponda. Si fa preferire nel primo spezzone di partita, ma anche nella ripresa dimostra di sapere il fatto suo.

Rodriguez 6 - L'ex Milan non è particolarmente attivo sulla corsia di sua competenza: si vede con poca continuità, ma la sua prova è comunque sufficiente. Dal 73' Vojvoda 6 - Non riesce a mettersi in evidenza negli ultimi minuti di gioco: non ha abbastanza minuti a disposizione per incidere.

Miranchuk 5,5 - Dei tre componenti dell'attacco granata, è quello più in ombra. Poco attivo negli ultimi venti metri di campo, è anche sfortunato al 13' quando colpisce un compagno di squadra con una conclusione dal limite dell'area.

Karamoh 7,5 - S'inventa un gran gol per l'uno a zero: posizionato a ridosso dell'area piccola, resiste alla marcatura di ben tre avversari e poi fredda un incerto Skorupski con una conclusione da calcio a 5. Oltre a questo guizzo decisivo, fa tante altre buone cose a sostegno della causa granata. Dal 73' Radonjic 6 - Entra con il piglio giusto e tutto ciò, dopo le voci degli ultimi giorni, non era affatto scontato.

Sanabria 7 - Protagonista nell'azione del gol-vittoria, fa diverse buone giocate, in particolar modo nel primo tempo. Il pubblico di fede granata gli riserva una più che meritata standing ovation al momento della sostituzione. Dall'85' Seck s.v.

Ivan Juric 6,5 - Prepara la partita alla grande: i primi 45' rasentano la perfezione, con solo il Torino in campo, mentre nella ripresa c'è più equilibrio anche se la difesa non si trova mai in un vero e proprio stato di sofferenza. Tre punti fondamentali per riscattare il ko nel derby e traslocare nella parte sinistra della classifica: sognare l'Europa è possibile.