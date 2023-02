Le pagelle del Torino - Karamoh porta elettricità, Rodriguez si perde Jovic. Ilic rimandato

Risultato finale: Fiorentina-Torino 2-1

TORINO

Milinkovic-Savic 6 - Un'uscita a vuoto senza conseguenze, benedice il palo sul destro al volo di Mandragora. Tutta farina del suo sacco invece la parata su Nico Gonzalez. Sul 2-0 poteva fare di più.

Schuurs 6 - Confermato come braccetto destro, non è la collocazione ideale ma è l'unico a salvarsi dietro rendendosi anche pericoloso in zona gol.

Buongiorno 5 - Qualche disattenzione di troppo in marcatura, va in difficoltà quando entra Cabral. Goffo il modo in cui spalanca la porta a Ikoné.

Rodriguez 5 - Innesca la prima grande occasione tagliando in due la difesa viola. Calo di concentrazione imperdonabile: si perde Jovic.

Singo 6 - Ritrova una maglia titolare, non riuscendo a prevalere Terzic col suo strapotere fisico. Solo una bella discesa degna di nota prima di lasciare il campo. Dal 62' Ola Aina 5,5 - Vorrei ma non posso, gioca col freno a mano tirato.

Ricci 5,5 - Pronti, via, gli capita sul piede preferito la palla del vantaggio ma ci va un po' morbido. Meno brillante rispetto alle ultime uscite.

Linetty 5,5 - Rigoroso nel rispettare le consegne, mette pressione a Bonaventura in fase di non possesso senza spingersi oltre l'ordinario. Dal 62' Ilic 5,5 - Entra e il Toro va sotto, rischia pure l'autogol. Non proprio l'esordio sognato.

Vojvoda 5,5 - Ingenuo quando respinge centralmente armando la conclusione di Mandragora. Non spinge come dovrebbe da quella parte. Dal 75' Karamoh 6,5 - Ottimo impatto, la riapre e tiene in apprensione la Fiorentina.

Miranchuk 5 - Protagonista assoluto al Franchi con una rete capolavoro giusto decina di giorni fa, poco più di una comparsa stavolta: niente effetti speciali.

Vlasic 5,5 - Come rifinitore resta una garanzia, vedi la facilità con cui mette Ricci davanti a Terracciano. Smista palloni di qualità ma si inceppa davanti al portiere.

Sanabria 5,5 - Igor gli si appiccica addosso, seguendolo un po' ovunque. Riceve pochi palloni giocabili, impegna due volte Terracciano senza riuscire a superarlo.

Ivan Juric 5 - Postdata il debutto dal primo minuto dell'atteso Ilic e a differenza della sfida di campionato sceglie di affidarsi a un centravanti vero, preferendo Sanabria a Seck. Scelte che non pagano anche perché viene meno quell'aggressività feroce che è il tratto distintivo del suo calcio. Senza, questo Torino diventa una squadra normale. Il risveglio è troppo tardivo.