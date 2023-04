Le pagelle del Torino - Sanabria decisivo, Lazaro entra bene dalla panchina

Risultato: Sassuolo-Torino 1-1

Milinkovic-Savic 5.5 - Bravo a intercettare la conclusione di Berardi ma respinge il pallone sui piedi di Pinamonti che segna il momentaneo 1-0

Gravillon 6 - Rischia di rovinare una buona prestazione perdendosi Laurienté. Salvato dal fuorigioco semiautomatico. Dall’86 Gravillon.

Schuurs 6.5 - Tiene in partita i suoi con un intervento miracoloso sulla conclusione a botta sicura di Matheus Henrique

Buongiorno 6 - Sempre pulito negli interventi non soffre le scorribande avversarie

Singo 6.5 - Ha il difficile compito di tenere a bada Laurienté. Vince la sfida fino a quando non viene richiamato in panchina. Dal 55’ Lazaro 6.5 - E’ l’unico a credere nel traversone di Rodriguez e rimette in mezzo un cioccolatino che viene scartato da Sanabria

Ricci 6 - Centrocampista con licenza di spingere. Si fa trovare spesso in avanti e crea qualche preoccupazione alla difesa avversaria

Linetty 6 - E’ l’ombra di Frattesi ma qua e là perde la marcatura. Ha il merito di far partire l’azione che porta al pareggio.

Rodriguez 6 - Torna all’antico e si riscopre quinto di sinistra. Le qualità tecniche e fisiche sembrano essere ancora quelle giuste. Dall’86 Vojvoda sv.

Vlasic 6 - E’ il meno appariscente in avanti ma utile allo sviluppo delle manovre offensive dei granata.

Radonjic 6.5 - E’ l’interruttore del Torino, decide lui quando la luce è accesa o spenta. La gran parte delle azioni pericolose nascono da lui e ha anche l’opportunità di portare avanti i suoi ma la traversa non sembra essere d’accordo con le sue intenzioni. Dall’81 Miranchuk sv

Sanabria 7 - Bravo nel venire fuori e aiutare la manovra. Questo però lo allontana dalla porta ma l’unico pallone veramente buono lo spinge dentro con una grande girata di testa. Dall’86 Pellegrini sv.

IVAN JURIC 6.5 - Fare la partita contro il Sassuolo non è mai facile. Dopo trenta minuti di grande livello si ritrova sotto ma i suoi reagiscono alla grande e trovano il pari che tiene vive le speranze europee.