Le pagelle del Torino - Sanabria isolato, Vlasic spento. Coco resiste, Walukiewicz no

Risultato finale: Juventus-Torino 2-0



Milinkovic-Savic 6 - Subisce gol nelle uniche grandi occasioni, risponde presente su Cambiaso ma non può far nulla sul destro ravvicinato di Weah come sul colpo di testa di Yildiz che chiude la contesa.

Walukiewicz 5 - Una serata di grandi difficoltà per il centrale granata, soffre quando viene puntato da Yildiz tanto da spendere anche il giallo. La Juventus trova varchi nelle sue zolle. Dal 64' Vojvoda 5,5 - Prova a dare maggior energia a destra, poi si perde Yildiz nel finale.

Coco 6,5 - Il migliore del Torino, perde soltanto un duello con Vlahovic nel primo tempo poi lavora sempre benissimo in pressione sull'attaccante serbo. Bravo in anticipo, bravo ad usare il fisico, sempre concentrato.

Masina 6 - La Juventus attacca meno sul suo versante, gioca una gara abbastanza equilibrata. Non commette svarioni, buona l'intesa con Coco. Corre pochi pericoli rispetto a Walukiewicz.

Pedersen 5 - Richiamato spesso da Vanoli, dopo l'ultima grande partita stavolta non riesce a ripetersi nel derby. Timido su Cambiaso nell'azione del vantaggio bianconero, poco propositivo in zona offensiva. Dal 75' Sosa sv.

Linetty 6 - Uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca, soprattutto nel secondo tempo. Istinto battagliero quando c'è traffico in mezzo al campo, prova a replicare il gol di Cagliari ma Kalulu lo mura.

Ricci 5,5 - Ha vissuto sicuramente giornate migliori, soffre il dinamismo e la pressione del centrocampo bianconero. Prova a schermare Locatelli ma viene sverniciato da Cambiaso. Sostituito poi per un problema fisico. Dal 64' Njie 6 - Un colpo di testa alto, per il resto ha poco da fare contro la retroguardia bianconera.

Ilic 5 - Un primo tempo senza la scintilla tra le linee, il centrocampista granata riceve pochi palloni giocabili nelle trequarti bianconera. Rincorrere gli avversari non è poi la sua arma migliore. Dal 46' Gineitis 6 - Prova a dare maggior brio al centrocampo granata, ci mette aggressività e buon ritmo.

Lazaro 6 - Solito buon apporto lungo la corsia mancina, magari è meno preciso del solito ma non fa mai mancare corsa e sacrificio. Finisce a destra, gioca la sua partita. Dal 83' Karamoh sv.

Vlasic 5 - Parta a ridosso di Sanabria, poi con l'ingresso di Njie si abbassa nel ruolo di mezzala ma la musica non cambia. Poco nel vivo del gioco e della manovra, non è il miglior Vlasic.

Sanabria 5,5 - Una ventina di tocchi in tutto il corso della partita per il centravanti granata ingabbiato tra Kalulu e Gatti, sarebbe comunque stato difficile per tutti rendersi pericolosi senza veri rifornimenti come nella serata di oggi.

Paolo Vanoli 5,5 - L'assenza di Zapata non deve essere un alibi ma arriva la sesta sconfitta nelle ultime sette gare, lo spirito granata si vede solo per un tempo ovvero nella ripresa. Primo tempo passivo, zero tiri verso la porta di Perin. Nel secondo tempo prova a scuotersi ma perde per infortunio Ilic e Ricci, non un grande momento.