Le pagelle del Verona - Capolavoro di Folorunsho, buona gara di Noslin

vedi letture

Risultato finale: Verona-Juventus 2-2

Verona

Montipò 6,5 - Non può nulla sul rigore di Vlahovic e sul diagonale di Rabiot. Tuttavia ci mette il suo al 90', decisivo l'intervento di piede su Chiesa.

Magnani 6,5 - Ci vuole una gara di grande fisicità per tener testa a un bomber come Vlahovic. Se la cava egregiamente, soprattutto nella ripresa. In costante crescita.

Dawidowicz 6,5 - Pronti, via e deve compiere un grande intervento su Yldiz: si immola evitando che il pallone entrasse in rete. Episodio che lo carica e che gli consente di giganteggiare per 90 minuti.

Cabal 5,5 - Buona partita per l'estero gialloblu, decisamente più ordinato e propositivo rispetto alle ultime gare. Tuttavia l'errore in disimpegno dal quale nasce l'azione del 2-2 è una macchia incancellabile.

Tchatchoua 5 - Braccio largo e calcio di rigore netto per la Juve, sbaglio grave in un momento di dominio per la sua squadra. Anche sulla rete del 2-2 chiude in ritardo su Rabiot e gli lascia troppo spazio per stoppare e prendere la mira. Dall'85' Coppola sv.

Duda 5,5 - Dal punto di vista fisico e agonistico disputa una buona partita, costanti i raddoppi di marcatura su Locatelli. Nella ripresa, forse stanco, perde lucidità quando è chiamato ad impostare.

Dani Silva 6,5 - Partita assolutamente positiva per il centrocampista che, in costruzione, riesce a fungere sia da mezzala, sia da regista senza trascurare la fase di non possesso. Gran gara. Dall'85' Henry sv.

Folorunsho 7,5 - Segna un gol strepitoso, un sinistro al volo da posizione impossibile col quale toglie la classica ragnatela dall'incrocio. Dà vita a un duello molto duro con Gatti, ne esce vincitore per distacco. Bello anche l'assist per NoslinDal 76' Vinagre sv.

Suslov 7 - 22 anni e la personalità del veterano, la sua posizione crea grossi grattacapi al terzetto difensivo della Juventus. Bravo a non dare punti di riferimento e a svariare su tutto il fronte offensivo senza conoscere fatica.

Lazovic 6 - Non è ancora il calciatore ammirato nelle precedenti stagioni, tuttavia la sua personalità è trascinante per i compagni di reparto. Ci prova due volte dalla distanza, il portiere dice di no. Intraprendente. Dal 76' Belahyane sv

Noslin 7 - La settimana scorsa non era stato incisivo pur schierato nel ruolo a lui più congeniale. Oggi appare trasformato e offre la miglior versione di sè. Un gol fatto, altri due sfiorati e un lavoro strepitoso al servizio dei compagni.

Marco Baroni 7 - Gli hanno rivoluzionato la squadra, eppure il suo Verona continua a giocare un gran calcio e a correre più degli avversari. La salvezza sarebbe grande impresa e porterebbe la sua firma.