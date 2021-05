Le pagelle del Villarreal - Chiamatela pure Emery League. Albiol muro, Moreno decisivo

Villarreal-Manchester United 1-1 (11-10 d.c.r.)

Marcatori: 29' Moreno, 55' Cavani

Rulli 6 - Sicuro nelle uscite, quanto basta per blindare la porta in un primo tempo in cui i Red Devils non lo sollecitano mai seriamente. Beffato dalla fortuità del flipper sul gol di Cavani.

Foyth 7 - Reca i segni della battaglia, che si di lui sono ben calzanti, considerando lo spirito battagliero con il quale fronteggia ogni avversario gli capiti a tiro. Lo scontro con Pogba metterebbe k.o. molti suoi colleghi, ma non lui. (Dall'88' Gaspar 6 - Ordinato dopo l'ingresso).

Albiol 7,5 - Dominante. Una contraerea infallibile: è sempre nel posto giusto, il tempo dell'intervento è calcolato al millesimo di secondo. Baluardo della difesa amarilla.

Pau Torres 7 - Gli importa poco di contendersi il titolo contro la squadra che potrebbe accoglierlo il prossimo anno. Un paio di blackout (leggeri) nel primo tempo, senza conseguenze. Con Albiol compone una coppia granitica.

Pedraza 6,5 - Il palcoscenico della finale non lo mette in soggezione. Tutto il contrario: ha subito coraggio, cerca il break, si espone a qualche rischio calcolato. Anche se in prossimità dell'intervallo si fa infilare un paio di volte da Rashford e Greenwood. (Dall'88' Moreno 6 - Sprecone nei supplementari, ma l'errore - col senno di poi - non pesa).

Pino 6,5 - Esterno di sostanza, bravo a incastonare qua e là giocate utili e qualitative. Un motorino che esaurisce il carburante piuttosto presto: ad un quarto d'ora dal novantesimo Emery lo sostituisce con Moi Gomez. (Dal 77' Moi Gomez 6 - Subito in partita, freddo dal dischetto).

Capoue 6 - Ruolo strategico che acquisisce ancor più importanza dopo il vantaggio di Gerard Moreno. Il diktat è: coprire, coprire e coprire ancora. Lo fa con efficacia, senza fronzoli. Anche se nella ripresa si prende qualche rischio di troppo. (Dal 120'+3' Raba 6 - Fa il suo, trasformando il rigore).

Parejo 7 - Quel pallone quasi sospeso per aria canta, ammalia gli avversari ma non Gerard Moreno, che si fionda su quel piccolo capolavoro per segnare in estirada. Un assist poetico. Poi si arrangia, con quella particolare andatura dinoccolata e un carico enorme d'esperienza.

Trigueros 6,5 - Il suo è un lavoro prezioso, in sincrono con gli altri ingranaggi di un meccanismo che per lunghi tratti incarta il Manchester United. Settantasette minuti di abnegazione e sacrificio. (Dal 77' Alcacer 6 - Si divora un'occasione in prossimità dei rigori, si rifà col penalty trasformato).

Moreno 7 - Perché è l'uomo più atteso nel Villarreal? Riavvolgere il nastro fino al ventinovesimo per la risposta: il colpo volante che vale l'uno a zero è una giocata complicatissima, che lui fa apparire semplice come passeggiare al parco.

Bacca 6 - L'accoppiata con Emery è un assist alla cabala: insieme hanno vinto due Europa League con il Siviglia. Fiammate sparse nel primo tempo: una rabona, qualche scatto, ma nulla di eclatante. (Dal 60' Coquelin 6 - Bada al sodo: scelta che paga).

Unai Emery 8 - Abbatte i giganti e regala un sogno al suo Villarreal. L'Europa League è casa sua: quinta finale, quarto trionfo. Una bella rivincita dopo l'ultima parentesi londinese. Che il trionfo si materializzi proprio contro un'inglese è un segno del destino.