Le pagelle dell'Atalanta - Bene Hien, Lookman e Retegui. Male Scalvini

ATALANTA-NAPOLI 2-3

Carnesecchi 6 - Incolpevole sui tre gol del Napoli. Per il resto normale amministrazione.

Scalvini 5 - Errore in marcatura su Lukaku in occasione del terzo gol dei partenopei. Lukaku lo sposta regolarmente e segna troppo facilmente. Dal 83' Brescianini s.v

Hien 6,5 - Benissimo in marcatura su Lukaku, tanto che il belga segna quando a marcarlo è Scalvini. In fase difensiva è praticamente perfetto tranne forse sul primo gol del Napoli dove come tutto il reparto arretrato nerazzurro non si accorge di Politano solo in area.

Djimsiti 5,5 - In sofferenza sulle iniziative di Neres. Si fa superare dall'ex Benfica in occasione del gol del pareggio di Politano. Nella seconda rete del Napoli non riesce ad impedire al brasiliano di servire di tacco Anguissa.

Bellanova 6 - Bene in fase di spinta. In ritardo soprattutto nel primo tempo nell'aiutare Djimsiti in difesa contro Neres.

De Roon 5,5 - Dopo averlo seguito inizialmente si perde il taglio di Politano che va a segno. Continua a lottare in mezzo al campo nonostante un problema al ginocchio subito a fine primo tempo.

Ederson 5,5 - È il primo a rendersi pericoloso con un tiro da fuori. Pesa l'errore che dà il via all'azione del secondo gol del Napoli.

Ruggeri 6 - Meno presente rispetto a Bellanova in zona offensiva. Sempre concentrato però a livello difensivo. Dal 67' Zappacosta 6 - Entra bene in partita e prova con qualche cross a mettere gli attaccanti nelle condizioni di segnare.

Lookman 7 - Nella prima mezz'ora è attivo e riesce a mettersi spesso in moto per creare occasioni da gol e azioni pericolose. Si spenge, come tutta la squadra, a fine della prima frazione. Grande giocata per il gol del momentaneo pareggio bergamasco. Prima scarta Di Lorenzo e poi punisce Meret sul secondo palo. Dal 77' Zaniolo s.v.

Samardzic 6 - Come tutta l'Atalanta fa meglio ad inizio primo tempo e ad inizio ripresa. Manca nel riuscire a liberarsi per l'ultimo passaggio o per il tiro. Dal 77' Pasalic 6 - Ci prova di testa a fine gara senza però trovare lo specchio della porta.

Retegui 7- Un cecchino. Un'occasione un gol nel primo tempo. Grande girata di sinistro da dentro l'area. Nella ripresa ci prova anche con il destro da posizione defilata ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Dal 68' De Ketelaere 6 - Entra bene in campo sfiorando la rete di testa appena entrato in campo su cross di Bellanova. Meret è bravissimo a negarli la rete.

Gian Piero Gasperini 6 - L'Atalanta parte bene sia nel primo che nel secondo tempo mettendo in difficoltà il Napoli. La sua squadra perde per un episodio, l'errore di Scalvini in marcatura su Lukaku che segna il 3-2. Adesso sono 4 le gare senza vittorie anche se la classifica è comunque ottima.