Le pagelle dell'Atalanta - De Roon si trasforma nella Dea bendata, male Demiral

Risultato finale: Atalanta-Lazio 2-2

Musso 6,5 - Sul tiro di Immobile che porta al gol poteva fare qualcosa con una respinta incerta, ma nella ripresa si fa perdonare con un paio di interventi decisivi che permettono ai nerazzurri di conquistare un punto fondamentale.

Lovato 6,5 - Si carica con un anticipo di testa su Immobile. Chiama palla, spunta ovunque, apre il compasso e lancia Zapata per il gol del pareggio atalantino. Dal 67’ Scalvini 6 - Buon approccio alla sfida, prova anche qualche sortita offensiva che spaventa i biancazzurri.

Demiral 5,5 - La scivolata su Immobile dopo pochi secondi infiamma il pubblico, ma il turco concede la prima rete ai biancazzurri bucando l’intervento sul cross di Cataldi. Salvo qualche intervento va in confusione.

De Roon 7 - Alla parola ‘Sacrificio’ sul dizionario c’è la sua foto. Limita un cliente complicatissimo come Felipe Anderson, dalle sue parti passa poco e niente. Nel finale si trasforma nel bomber della domenica e con una girata butta giù il Gewiss Stadium.

Zappacosta 5,5 - Non il suo miglior pomeriggio in maglia nerazzurra. Va a sprazzi, parecchio impreciso sui cross. Anche l'esterno ex Chelsea ha bisogno di rifiatare. Dall’83' Piccoli sv

Freuler 6 - Si piazza in mediana e prova a gestire il palleggio. Spesso lasciato solo, si fa trascinare negli episodi di nervosismo scontrandosi con Luis Alberto. Ma quando la palla scotta passa dalle sue parti.

Koopmeiners 5,5 - La gara non è di quelle facili, nel primo tempo sbaglia diverse scelte. Prova ad alzare il ritmo nel palleggio, ma è meno pericoloso rispetto le ultime uscite.

Maehle 5,5 - L’unica soluzione è fargli indossare sotto la maglia nerazzurra quella della Danimarca. “Vorrei, ma non posso”, sbaglia davvero troppo anche quando prova la conclusione in porta.

Pasalic 5,5 - Vaga per il campo senza una meta. Prova a dare una mano, ma perde tempo e palloni, si fa anticipare quasi sempre. Dal 59' Malinovskyi 6,5 - Cerca di scombinare le carte, suo il traversone decisivo per il definitivo 2-2.

Ilicic 6 - Sembra ispirato, ma dopo una partenza condita da due sventagliate inizia come al solito a disperarsi sugli errori e ad allargare le braccia. Dal 67’ Muriel 5,5 - Più presente rispetto le ultime uscite, ma manca quel centimetro in più per ritrovare il gol. Può e deve fare di più.

Zapata 7 - Nel primo tempo sbaglia parecchie scelte, anziché passare calcia o viceceversa. Spacca la partita quando decide di tirare come sa fare, ma la sua rete riapre il match. Quando usa il fisico diventa fondamentale in area di rigore.

Gian Piero Gasperini 6 - Alla fine riprende quello che aveva lasciato in campo contro l'Udinese. Un pareggio che pesa parecchio soprattutto per come è arrivato, ma la situazione di emergenza prosegue.