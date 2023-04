Le pagelle dell'Atalanta - Sportiello-man strappa un punto, Muriel è avvilente. Male Hojlund

Risultato finale: Fiorentina-Atalanta 1-1

Sportiello 7 - Se l’Atalanta esce da Firenze con un punto è merito anche del portiere numero 57. Nel primo tempo disinnesca le occasioni viola, non può fare niente soltanto sul calcio di rigore. Nel finale fa andare di traverso l'urlo di gioia ai 30mila del Franchi con un intervento di reni sul colpo di testa di Bonaventura.

Toloi 5 - Nella prima frazione non mancano le sbavature, poi con un colpo di testa tentato impatta il pallone col braccio e regala un rigore ai viola. Un episodio che appanna il capitano nerazzurro, il fallo dal limite evidenzia la conclusione: il palo colpito da Biraghi lo salva, ma la prestazione è da dimenticare.

Djimsiti 6 - Si perde Cabral in un’occasione, per poco il numero 9 non trova il gol con una girata fulminea. Poi si rimette a posto e lascia passare pochi palloni dalle sue parti.

Scalvini 5,5 - Nico Gonzalez lo tiene sotto scacco, a volte prova l’anticipo ma non mancano gli interventi fuori tempo. Sbaglia alcuni palloni semplici, deve ritrovare un pizzico di fiducia. Dal 77’ Palomino 6 - Nel finale si fa vedere anche in attacco, scodella un bel pallone non sfruttato dagli attaccanti.

Zappacosta 6 - Lancia in porta Barak con un rimpallo sfortunato, poi si ricompone e si piazza in trincea: respinge parecchi assalti, è uno dei pochi che prova a prendere campo.

De Roon 6 - Gara di sacrificio, gara d’esperienza. I viola quando attaccano arrivano da tutte le parti, ma sistema un paio di situazioni parecchie spinose.

Ederson 6,5 - È una gara complicata per il centrocampo, ma ci mette fisicità e un pizzico di qualità. Scippa il pallone che propizia il gol di Maehle, nel finale sfiora il gol inserendosi da dietro: moto perpetuo, è tra i migliori in casa nerazzurra.

Maehle 6,5 - Non ha moltissimo spazio sulla destra, ma quando affonda fa sempre la differenza. Si trasforma da interno di centrocampo, come chiesto dal Gasp, e trova un gol da calcio a 5.

Koopmeiners 6 - Oltre un mese fuori, si vede anche nei movimenti più semplici. Si sblocca col passare dei minuti, nel finale riscatta una prestazione incolore.

Hojlund 5 - Stacca la spina dopo un paio di giocate sulla corsia mancina. Viene servito poco, anzi pochissimo, ma non trova mai la posizione per far male alla viola. Dal 70’ Muriel 5 - È avvilente. Ha pochi palloni giocabili, ma nel finale non aggancia la sfera del possibile 2-1.

Zapata 5,5 - Non è un momento positivo. Si sbatte, prova a combinare qualcosa, ma manca il tempismo dei tempi migliori. Latita anche la forza. Dall’84’ Boga 6 - Non ha molte chance, ma con la sgasata finale fa capire che in campo aperto può far male a chiunque.

Gian Piero Gasperini 6 - È un'occasione sprecata o un punto d'oro? La sua Atalanta fa fatica, soffre, rischia in più di un'occasione. Alla fine però porta a casa un punticino che può dare morale contro la Roma. Ma per tornare in Europa deve trovare motivazioni extra.