Ufficiale Niente Roma per Valverde. Il tecnico ha rinnovato fino al 2026 con l'Athletic Club

Ernesto Valverde era uno dei nomi usciti per la panchina della Roma, ma il tecnico ha rinnovato poco fa con l'Athletic Club fino al 2026.

Lo spagnolo ha commentato così la notizia ai canali ufficiali della società basca: "È una sfida importante. Sento una responsabilità qui, con la squadra, con le persone che lavorano qui. Quando ci impegniamo tutti insieme siamo una squadra forte, vedremo fin dove possiamo arrivare. Dobbiamo continuare a competere, ed è questo che l'Athletic Club sa sempre fare bene. La Champions League è immensamente emozionante. È una competizione molto dura e spero che ci divertiamo tutti. È un altro livello che dobbiamo raggiungere".

Anche il ds Mikel Gonzalez si è detto entusiasta: "È un onore percorrere questa strada con Valverde, un allenatore che non solo ha fatto la storia con i suoi risultati, ma ci ha anche aiutato a crescere come club. È una vera leggenda e merita il riconoscimento di tutto il San Mamés. I suoi numeri sono incredibili. Siamo la squadra con meno gol subiti nella Liga, con meno sconfitte. Ha dato spazio a tutta la squadra in una stagione con 54 partite senza perdere prestazioni. Sa sempre come colpire il tasto giusto in ogni momento".