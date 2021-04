Le pagelle dell'Atalanta - Muriel e Malinovskyi, che show! Hateboer è tornato, bene Freuler

Gollini 6,5 - Due ottime parate, tutt'altro che banali e in un momento molto complicato per la sua squadra.

Toloi 6,5 - Soffre un po' la rapidità e la vivacità degli attaccanti ospiti nella prima parte del primo tempo, poi prende le misure e non lascia passare nulla. (Dal 71' Caldara 6 - Entra per mettere un po' di minuti nelle gambe.).

Romero 6,5 - Solita sostanza e qualità. Si guadagna anche il rigore trasformato da Muriel a fine primo tempo. Nella ripresa subisce il fallaccio che porta all'espulsione di Schouten.

Djimsiti 6 - Skov Olsen è imprendibile nei primi minuti e gli crea qualche grattacapo di troppo. Cresce insieme ai compagni di squadra, non concede nulla nel resto dell'incontro e sfiora anche il suo primo gol stagionale.

Hateboer 6 - Torna dopo tre mesi e non si può pretendere che sia il solito cavallo sulla fascia destra. Dopo un inizio complicato, si ritrova e macina i suoi soliti chilometri.

Freuler 7 - Perde qualche pallone di troppo, poi aumenta i giri del suo motore e diventa un fattore importante in fase offensiva. Torna al gol dopo oltre un girone. (Dal 61' Pessina 6 - Mezzora senza grandi sussulti, con il punteggio già ampiamente in cassaforte).

De Roon 6,5 - Solito schermo davanti alla difesa. L'Atalanta fatica un po' a prendere le misure ai rossoblù, che all'inizio sorprendono i padroni di casa. Poi domina.

Maelhe 6 - Non convince sulla corsia mancina. Il connazionale Skov Olsen gli va via in più di un'occasione, sbaglia qualche scelta decisiva davanti.

Malinovskyi 7,5 - Quattro reti (tre consecutive) e cinque assist da marzo. Sta vivendo il suo miglior momento da quando è in Italia. Determinante in una squadra che ha tantissime soluzioni offensive, firma anche un assist. (Dal 71' >Ilicic 6 - Cerca di liberarsi al tiro, reclama qualche punizione dal limite. Ha voglia di incidere).

Muriel 7,5 - Venti minuti quasi da fantasma, poi si accende e spacca la partita. L'assist col tacco per Malinovskyi è una perla, sul rigore è freddissimo. Quando parte palla al piede è imprendibile, gli avversari non lo tengono mai. Devastante. (Dal 61' Miranchuk 6,5 - Gli basta meno di un quarto d'ora per entrare nell'elenco dei marcatori. Conclusione secca dal limite su cui forse Skorupski poteva fare di più).

Zapata 7 - È lui a suonare la carica: nel momento più difficile spaventa il Bologna e sfiora il vantaggio, preludio al gol di Malinovskyi segnato poco dopo. Nella ripresa si unisce alla festa sfruttando un assist di Malinovskyi. (Dal 77' Lammers s.v.).

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7 - Missione compiuta, anche se deve aspettare un po' prima di trovare la sua vera squadra. Il Bologna all'inizio scombina i piani della Dea, ma piano piano la squadra bergamasca ritrova gli automatismi che tutti conosciamo e sono dolori. Secondo posto raggiunto, in attesa della sfida di domani tra Lazio e Milan. Ormai prestazioni del genere sono la normalità, non ha nemmeno senso parlare di capolavoro.