Le pagelle dell'Atletico Madrid - Oblak pararigori, Depay cambia la gara. In ombra Morata

Risultato finale: Atletico Madrid-Inter 5-3 d.c.r.

Oblak 7,5 - Se nel corso dei 120 minuti non è tra i più decisivi, recita decisamente la parte del leone ai calci di rigore. Reattivo, infatti, sui tiri di Sanchez e Klaassen.

Savic 6,5 - Buon contributo in entrambe le aree, con ottime chiusure ma anche qualche sponda sui calci piazzati.

Witsel 7 - Letteralmente un muro, che sembra giocare in difesa da una vita. Contro di lui, Lautaro e Thuram hanno vita dura.

Hermoso 6,5 - Funge da braccetto di sinistra, facendo il suo in area ma non rinunciando in qualche circostanza a farsi vedere anche nella metà campo avversaria.

Molina 5,5 - Dei due esterni è quello che spinge con minore costanza ed efficacia. Non eccelle neanche nel contenimento, visto che lo 0-1 arriva dalla sua parte. Dal 79' Barrios 6 - Dà alla squadra freschezza, soprattutto per contrastare le iniziative offensive avversarie.

Llorente 6,5 - Grande dinamismo da parte del numero 14, tra i più attivi nel pressing costante per soffocare il possesso palla dell'Inter. Non cala d'intensità. Dal 98' Azpilicueta 6 - Nella fase finale e decisiva dei supplementari, mette in campo la sua esperienza.

Koke - Il metronomo della mediana biancorossa, che talvolta si fa vedere in avanti risultando determinante. Da due suoi passaggi, infatti, arrivando i due gol che portano il match ai supplementari.

De Paul 6,5 - Il suo impatto sulla gara migliora con il passare dei minuti. Incide sia sul piano dei palloni recuperati che dello sviluppo della manovra. Dal 71' Correa 6 - Distribuisce delle giocate di qualità, tra il finale del secondo tempo e i supplementari. Non sbaglia dal dischetto.

Lino 6 - Spina nel fianco per la difesa interista, con le sue frequenti galoppate sulla corsia di sinistra. Qualcosa in meno, invece, a livello difensivo. Cala nella seconda frazione di gioco. Dal 71' Riquelme 6 - Ha sulla coscienza un'occasione clamorosa, fallita ad un passo dal fischio finale. Un peccato, perché per il resto non sfigura.

Griezmann 7 - L'uomo in più dei Colchoneros. Dopo un inizio di gara di sostanza e sacrificio, emerge con tutta la sua pericolosità offensiva. Rapace a sfruttare il pallone svirgolato da Pavard, che spedisce alle spalle di Sommer. Molto pericoloso anche nel resto della gara, ma anche utile in fase di ripiegamento. Dal 105' Saul 5,5 - Entra e, nella lotteria dei rigori, fallisce dagli 11 metri. Errore compensato dai compagni.

Morata 5,5 - Tenuto a bada bene dai centrali nerazzurri, non ha molte occasioni per segnare. Una di queste arriva nel primo tempo, con un colpo di testa al quale Sommer risponde presente. Non una gran serata per lui. Dal 79' Depay 7 - L'olandese non poteva avere un ingresso migliore. Firma il 2-1 nel finale su assist di Koke e sfiora il bis nel primo tempo supplementare. Suo il primo rigore, che non sbaglia.

Diego Simeone 7 - Aveva una missione non facile e, spinto dalla bolgia del Civitas Metropolitano, porta la partita prima ai supplementari e poi ai rigori. Prova Chlista dei suoi, nel senso più puro del termine.