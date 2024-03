Le pagelle dell'Inter - Bisseck il migliore: non solo il gol. Acerbi e Bastoni da 7

BOLOGNA-INTER 0-1

(37' Bisseck)

Sommer 6,5 - Diciassette and counting. La notizia, come accade oggi, è quando il computo dei clean sheet si aggiorna per meriti suoi: i miracoli non servono, tante belle parate però sì.

Bisseck 7,5 - Un centrale crossa, l'altro va a segnare. Che abbia capito i principi di Inzaghi è ormai palese: il dubbio è se di questo passo voglia mettere in dubbio la titolarità di Pavard. Bene anche oltre il gol

Acerbi 7 - Zirkzee, ancora tu? I precedenti sono da mal di testa, questa sera però è l'olandese a uscire a testa bassa, non solo per l'infortunio.

Bastoni 7 - Sofferenza zero, un altro assist in carniere. La solita prestazione solida in entrambe le fasi.

Darmian 6 - Mette l'elmetto e va dove dice l'allenatore. Non tradisce.

Barella 5,5 - Bravo Skorupski, ma quello lì è un gol mangiato. Manca il suo solito dinamismo per mettere sotto il centrocampo avversario. (Dall'81' Klaassen s.v.).

Calhanoglu 6 - Un'oretta di rodaggio in vista del ritorno con l'Atletico Madrid: la gioca al piccolo trotto. (Dal 61' Asllani 5,5 - Mezzo voto in meno, rispetto a una partita ordinata, per quella palla persa che poteva costare cara).

Mkhitaryan 6 - Di questo passo, è una spremuta d'armeno. Il dubbio è se sia stanchezza o gestione: di fatto, si vede poco o nulla. Quel che fa non lo sbaglia. (Dal 61' Frattesi 6,5 - In trincea come tutti, si fa trovare pronto).

Carlos Augusto 6,5 - Tanta spinta, alla fine alza bandiera bianca per un dolorino a fine primo tempo. C'è anche lui nell'azione che porta all'1-0. (Dal 46' Dumfries 6 - Si applica, non il consueto impatto a gara in corso in fase offensiva, ma non era indispensabile).

Thuram 6 - Qualche sgasata, la palla rubata che Barella non capitalizza, pochi suggerimenti da parte dei compagni. Una mezza conferma: la coppia col cileno qui sotto è una delle meno assortite tra le variabili di Inzaghi. (Dal 66' Arnautovic 6 - Beccato dai fischi, chiude con l'infortunio. In bocca al lupo).

Sanchez 6,5 - Il tema del feeling col compagno l'abbiamo già espresso: al netto di questo, lega bene il gioco, sembra davvero recuperato.

Simone Inzaghi 7 - Non gli si può dare di meno, nel giorno in cui realizza il sogno di due centrali che fanno gli attaccanti. Peraltro, vincere anche soffrendo è una qualità, una delle tante della sua Inter che sa pure mettere in cassaforte il minimo indispensabile, oltre che abbagliare. Mezzo mondo avrebbe fatto un turnover ben più ampio. D'altronde, sono due anni e mezzo che mezzo mondo farebbe una cosa e il tecnico nerazzurro fa l'altra. Pare avere ragione.