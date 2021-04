Le pagelle dell'Inter - Lukaku spreca, Hakimi fa la differenza sempre

SPEZIA-INTER 1-1

Handanovic 5 - Gli arriva un tiro nel primo tempo, lui si accartoccia forse con pigrizia, facendosi scappare il pallone da sotto la pancia.

Skriniar 6 - Con il passare dei minuti prende la confidenza per provare a fare partire l'azione, non solo a spezzarla.

De Vrij 6 - Qualche volta Piccoli gli dà filo da torcere, più per una questione fisica che non tecnica.

Bastoni 6 - Poco chiamato in causa, dalle sue parti non arrivano grandi pericoli.

Hakimi 7 - Fa la differenza, probabilmente il giocatore che più determina dopo chi deve fare gol. Affonda e cede il pallone perfetto a Perisic per il pareggio.

Barella 6 - Grande motorino, si trova in un paio di circostanze il pallone del pareggio, ma non riesce ad andare a segno.

Brozovic 6 - Oscura Ricci quando deve, trovando le contromisure, senza lasciargli grande spazio di ragionamento.

Eriksen 6 - Vivacchia senza però incidere più di tanto, meno importante rispetto ad altre occasioni (dal 73' Sanchez s.v.)

Perisic 6,5 - Il gol è quasi estemporaneo, ma è da attaccante scafato più che da esterno sinistro quale dovrebbe essere (dal 73' Young s.v.).

Lukaku 5 - Come sempre punto di riferimento per la manovra offensiva, eppure nel primo tempo non ha grandissimo spazio. Nella seconda frazione Ismajli gli apre la porta, ma lui invece di passare il pallone s'incaponisce e sbatte contro Provedel.

Martinez 6 - Con una giocata pazzesca trova lo spazio per calciare, mandando la sfera a sibilare vicinissimo al palo. Nel secondo tempo va ancora più vicino al gol con un tiro a giro, ma prende solamente il palo.

Conte 6 - Mette la formazione titolare, variazioni sul tema poche, si porta a casa un altro punto valido per lo Scudetto.