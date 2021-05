Le pagelle dell’Italia - Frattesi infinito. Cutrone provvidenziale. Il rosso di Lovato costa caro

Portogallo-Italia 5-3

Marcatori: 7’ e 31’ Dany Mota, 45’ Pobega, 58’ Ramos, 59’ Scamacca, 89’ Cutrone, 108’ Jota, 118’ F. Conceiçao

Carnesecchi 6 - Sui gol dei lusitani non può praticamente nulla. Belli i due interventi nel secondo tempo del match che arginano le folate offensive avversarie.

Lovato 4 - Il Portogallo spinge spesso dalla sua parte. Lotta ma non sempre ha la meglio. La serata non è delle migliori e la rende orribile con il rosso al 1’ dei supplementari dopo il miracoloso 3-3 agguantato all’89’.

Delprato 6 - Guida il reparto degli azzurri ma la serata degli avanti avversarsi è di quelle difficili da gestire. Lotta su tutti i palloni fino alla fine. Provvidenziale una chiusura su Rafael Leao nel primo supplementare.

Ranieri 6,5 - Fra i tre difensori è quello con maggiore propensione offensiva. Oltre ad essere il migliore per rendimento. Chiude bene un paio di iniziative lusitane. Dietro si dimostra una certezza.

Bellanova 5,5 - Dopo il vantaggio lusitano avrebbe il pallone del pareggio ma manca completamente l’impatto col pallone. Sul raddoppio del Portogallo manca l’intervento che permette a Dany Mota di andare ancora in gol. (dal 73’ Zappa 6- Terzino per terzino. Passa centrale di difesa dopo il rosso rimediato da Lovato. Prestazione solida)

Frattesi 7 - Fra i tre del centrocampo è il più propenso all’inserimento. E lo si vede nel momento dell’assist per il gol provvidenziale di Scamacca. Se l’Italia è pericolosa e viva fino alla fine dipende ampiamente da lui.

Rovella 5,5 - Regista davanti alla difesa, gestisce i tempi di gioco della squadra ma senza variare mai dallo spartito e rallentando la manovra. Un paio di buone iniziative nel secondo tempo ma è comunque poco. (dall’80’ Cutrone 6,5 - Entra e segna il 3-3. Quello che si chiede ad un attaccante)

Pobega 6,5 - Bello il diagonale che al 23’ finisce fuori di poco. Sul finire della prima frazione mette a segno il gol del 2-1 che tiene in vita gli azzurri. Cresce nella ripresa assieme a tutta la squadra. (dal 73’ Maggiore 6 - Prende il posto del compagno dello Spezia. Dà sostanza a tutta la mediana)

Sala 5,5 - Nel primo tempo non si vede praticamente mai. Nella ripresa mette sulla testa di Frattesi un cross delizioso che solo un miracolo del portiere lusitano non si trasforma in gol. (dall’80’ Sottil 6,5 - Nella seconda parte di stagione ha giocato poco, qui entra e mette un pallone stupendo a disposizione di Cutrone che insacca)

Raspadori 6 - Nella ripresa decisamente più al centro della partita. Prima dando il via all’azione che porta all’occasione non sfruttata da Frattesi e poi a quella del 3-2 di Scamacca. Nel primo supplementare pecca di egoismo facendo sfumare una grande occasione per il 4-3.

Scamacca 6 - Nelle difficoltà del primo tempo cerca di aiutare la squadra sfruttando il suo fisico con le sponde per i compagni. Il suo gol nella ripresa tiene viva la squadra. Prestazione da guerriero fino all’ultimo minuto. (dal 91’ Ricci 6 - Si piazza in cabina di regia lottando e prendendosi la gestione del pallone)

All. Nicolato 6,5 - La sua squadra soffre la qualità del Portogallo, incassa come un buon pugile, ma non molla. Anzi, rilancia. Non si arrende, Fino a che le forze non finiscono e l’inferiorità numerica pesa come un macigno. La sconfitta arriva solo nel secondo tempo supplementare grazie a due gol figli più della stanchezza azzurra che delle qualità dei ragazzi di Rui Jorge. Oggi si chiude un ciclo ma i talenti da cui ripartire ci sono. E si può sperare.