Le pagelle dell'Udinese - De Paul il più intraprendente, pesano gli errori di Molina e Arslan

Queste le valutazioni dell'Udinese, che ha perso per 0-1 in casa contro il Torino.

Udinese-Torino 0-1

Marcatori: 61' Belotti

Musso 6 – Nel primo tempo non ha molto lavoro da sbrigare. Non può nulla sul rigore di Belotti, calciato con potenza e precisione.

Becao 6 – Del trio difensivo è quello che si sgancia maggiormente in avanti, mettendo in mezzo anche un paio di palloni interessanti. Soffre di più nella ripresa.

Bonifazi 6 – Ottimo nella protezione dell’area di rigore, avendo la meglio contro Belotti e Sanabria soprattutto nella prima frazione di gioco.

Samir 6 – Contribuisce a fare arrivare davvero poche conclusioni dalle parti di Musso, calando nella seconda parte del match. (Dal 78' Ouwejan s.v.)

Molina 5 – Oltre ad incidere meno rispetto alle ultime uscite, sulla sua gara pesa l’errore a due passi dalla porta che ha negato il vantaggio ai friulani.

De Paul 6,5 – Il più attivo della squadra di Gotti, per come entra in tante azioni d'attacco sia in fase di rifinitura che con delle conclusioni verso la porta.

Walace 6 – Staziona davanti alla difesa, facendosi notare maggiormente in fase d’interdizione più che quando prova a impostare.

Arslan 5 – Dopo una buona gara in mediana, commette un fallo ingenuo in area su Belotti portando al rigore che sblocca il match. (Dal 65' Forestieri 6 – Un paio di iniziative offensive, che si concludono con un nulla di fatto)

Stryger Larsen 6 – Qualche discesa sulla sinistra da parte sua, conclusa con dei buoni palloni messi in area. (Dall'86' Nestorovski s.v.)

Pereyra 5,5 – Parte dalla trequarti per poi talvolta arretrare in mediana, senza però incidere come in altre circostanze. Qualcosa in più dopo l'intervallo.

Llorente 5,5 – Viene contenuto bene per larghi tratti del match, riducendo al minimo i tentativi di trafiggere Milinkovic-Savic. (Dal 65' Okaka 5,5 – Il suo ingresso non aumenta di molto la pericolosità offensiva dell'Udinese)

All. Gotti 6 – La sua squadra vuole il decimo posto e lo dimostra con un atteggiamento abbastanza intraprendente. Manca il necessario cinismo sotto porta, sia dagli undici iniziali che dai subentrati.