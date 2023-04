Le pagelle della Fiorentina - Cabral un guerriero, Gonzalez sbaglia ma quanta generosità

Risultato: Fiorentina - Atalanta 1-1

Terracciano 6 - Senza lavoro per quasi quaranta minuti, finché non deve raccogliere da in fondo al sacco. Non ha neanche modo di rifarsi: l'Atalanta non arriva più.

Dodo 6,5 - Tagliato da fuori dal movimento con cui Maehle si invola verso la porta e il gol dello 0-1. Non aveva però grandi scelte: rischiava il rigore. E per il resto non sbaglia nulla.

Milenkovic 6 - Ingaggia duelli ad alta quota con Zapata in un confronto tra pesi massimi. Rimane troppo largo e fuori posizione sul gol di Maehle, non si ricordano però altri errori.

Quarta 6,5 - Inaugura la serata con un colpo di testa largo di poco. Quando Hojlund capita dalle sue parti non c'è trippa per gatti: non gli fa toccare palla. E tiene bene fino in fondo.

Terzic 5 - Con Biraghi cui serve rifiatare, torna titolare. Non ha la forma migliore e si vede, resta fermo e Maehle va a far gol beffardamente. Sulla fascia propone pure poco. Dal 73' Biraghi 6,5 - Entra in tempo per calciare la punizione dal limite, sfortuna vuole che lo fermi il palo. Mette sulla testa di Bonaventura un bel pallone anche da calcio d'angolo.

Castrovilli 6 - Fluttua tra la mediana e la trequarti in una interpretazione del ruolo piuttosto ibrida. Fatica a trovare la giusta posizione nel primo tempo, più concreto nel secondo. Dal 92' Bianco sv.

Mandragora 6,5 - Disegna da fermo una bella palla sulla testa di Quarta per la prima occasione, da un suo cross scaturisce la mano di Toloi ed è rigore. Non sono coincidenze.

Barak 6 - Il più in spolvero tra i tre centrocampisti in partenza, tenta di rendersi utile in entrambe le fasi. Si affaccia anche al tiro un paio di volte, ma non sa battere Sportiello. Dal 65' Bonaventura 6,5 - Propizia la punizione del palo di Biraghi con una bella discesa solitaria, mette dentro personalità e saggezza nel comandare gli assalti conclusivi.

Ikone 5 - Ha spazio attaccabile davanti a sé in diverse occasioni, ma come spesso gli capita manca nella scelta, nella concretezza. Per questo la sua partita non prosegue nella ripresa. Dal 46' Brekalo 6 - Aveva cambiato passo alla Fiorentina nelle sue ultime apparizioni, stavolta non ha neanche il tempo: chiamato subito fuori da un problema alla testa. Dal 65' Sottil 5,5 - Buttato dentro quasi a freddo per via del ko di Brekalo, non trova il modo di spaccare il finale. Quando azzecca il passo, sbaglia la scelta.

Cabral 7 - Si costruisce dal nulla la prima chance e ne offre una succosa a Gonzalez. Combatte come un guerriero, l'argentino lo ricompensa cedendogli il rigore dell'1-1.

Gonzalez 6 - Paradossalmente più vicino al gol tirando da venticinque metri che non incornando da due passi: l'errore grida vendetta, ma quanta generosità. Anche con Cabral.

Vincenzo Italiano 6,5 - Si era intuito che non fosse serata da eccessive rotazioni, lo conferma. La sua squadra esercita un netto predominio territoriale ma al primo tiro in porta dell'Atalanta prende gol e deve inseguire. Il rigore di inizio ripresa rimette in carreggiata una Viola dominante, fermata nella rimonta solo dal legno, da Sportiello e dalla poca cattiveria.