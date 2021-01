Le pagelle della Fiorentina - Dragowski un muro, finalmente Callejon. E Vlahovic segna

Dragowski 7,5 - Si conferma come uno dei migliori in questa difficile stagione per la Fiorentina. Neutralizza il calcio di rigore di Joao Pedro, nella ripresa altro super intervento, questa volta con il piede. Un muro invalicabile.

Milenkovic 6 - Non corre particolari rischi in difesa, gara attenta del centrale serbo.

Pezzella 6 - Ha sulla testa una buona palla gol, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Costretto ad uscire per un problema muscolare.(Dal 38' Martinez Quarta 6 - Un errore su Simeone che poteva costare caro. Dà il via all'azione del gol viola recuperando una grande palla in difesa e lanciando Callejon)

Igor 5,5 - Intervento in ritardo che porta al rigore per il Cagliari. Per sua fortuna Dragowski è bravissimo e para il rigore calciato da Joao Pedro, ma l'errore resta.

Cáceres 6,5 - Dopo l'ottima gara alla Juventus Stadium, si ripete ad alti livelli nel ruolo di quinto di centrocampo. È l'uomo in più dei viola, che non dà certezze alla retroguardia dei sardi. (Dal 74' Venuti S.V)

Amrabat 6,5 - Nel primo tempo è una vera e propria spina nel fianco per i centrocampisti del Cagliari, che non hanno mai tempo di respirare. Pressing asfissiante dell'ex Verona, con Di Francesco che è costretto a spostare Nainggolan per togliere il belga dalle grinfie del marocchino.

Pulgar 5,5 - Tanti, troppi, passaggi sbagliati. Nel primo tempo è un fantasma, nella ripresa almeno è utile in fase di non possesso.

Biraghi 5,5 - Alti e bassi per l'esterno sinistro viola. Quando spinge contro Sottil fa male, ma in difesa soffre troppo.

Bonaventura 6 - Primo tempo un po' in ombra, cresce con il passare dei minuti. La sua tecnica è fondamentale nel finale per mettere la partita in ghiaccio.

Callejon 6,5 - Finalmente il vero Callejon, quello apprezzato a Napoli. Partenza in sordina, le cose cambiano nettamente quando si sposta sulla fascia. Lo spagnolo sa come far male quando parte largo. Suo l'assist perfetto per Vlahovic che vale la vittoria. (Dall'83' Kouame S.V)

Vlahovic 6,5 - Ha una buona occasione in avvio di gara, ma deve fare i conti con un super Cragno. Fatica molto, soprattutto nei movimenti, ma è ancora una volta decisivo. L'attaccante viola si butta in scivolata sull'assist perfetto di Callejon e trova la rete. Un gol da attaccante d'are di rigore. (Dall'83' Borja Valero S.V)

Cesare Prandelli 6 - Deve rinunciare e Ribery infortunato e Castrovilli squalificato. Rilancia Callejon dal primo minuto, ma le cose vanno nettamente meglio quando sposta lo spagnolo sulla fascia. La difesa a tre, con Biraghi e Caceres alti, funziona, bene anche Amrabat nel ruolo di diga in mezzo al campo.