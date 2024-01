Le pagelle della Fiorentina - Ikoné, che errore. Italiano, servono gerarchie sui rigori

vedi letture

NAPOLI-FIORENTINA 3-0

(23' Simeone, 84' e 87' Zerbin)

Terracciano 6 - L'ultimo dei colpevoli, alza bandiera bianca nelle difficoltà generali dei suoi.

Kayode 6 - Di spingere spinge, anche parecchio. Verrebbe naturale la battuta che c'era scritto tirare, ma in realtà è tra quelli che si salva, a parte il tumultuoso finale.

Milenkovic 6 - Tappa buchi e falle dei compagni, nel finale tracolla come tutti.

Martinez Quarta 5,5 - Simeone gli sbuca alle spalle e lo punisce. Prova a riscattarsi, ma in una stagione da incorniciare ecco la serata storta. (Dall'88' Faraoni s.v.).

Biraghi 5 - Non tappa la falla del compagno sulla rete del Cholito. Da capitano e da potenziale rigorista, ha la responsabilità di dire a Ikoné che quel penalty non deve tirare lui. Facile dirlo a posteriori? Sì, ma sta diventando un film visto troppe volte.(Dal 67' Parisi 5 - Ingresso tosto, poi Zerbin gli salta sulla testa e completa il quadro).

Arthur 5,5 - Gigioneggia e galleggia. Tutto bello da vedere, manca la sostanza.

Duncan 5 - Macchia una serata discreta col pallone perso nel finale.

Ikoné 4 - Rovina un buon primo tempo con il clamoroso errore dal dischetto. Il problema, forse, è farglielo tirare: la faccia di Arthur quando il pallone lo prende lui, che s'era conquistato il penalty, è tutta un programma. (Dal 57' Sottil 5,5 - Come quasi tutto il settore avanzato dei viola, si vede ma non si sente).

Bonaventura 5,5 - Curiosità: forse complici i trascorsi milanisti, è per distacco il giocatore viola più amato in quel di Riyadh. A mezzo servizio a livello fisico, anche lui non è all'altezza della sua fama (Dall'88' Barak s.v.).

Brekalo 4,5 - La controparte del francese: se Ikoné fa e disfa, lui proprio non si vede. Un fantasma finché è in campo. (Dal 57' Nzola 5 - Un solo guizzo, forse più di una difficoltà a capire la sua posizione in campo).

Beltran 5,5 - Un gol annullato, una girata morbida e poco altro. Di palloni, va detto, ne arrivano col contagocce.

Vincenzo Italiano 4,5 - Servono gerarchie sui rigori, si parte e si finisce lì. Per il resto, la palla ce l'hanno sempre i suoi ma non basta a vincere. E lì davanti serve qualcosa di diverso, anche se giustamente non lo ammetterà mai. Il cinismo chiesto non s'è visto.