Le pagelle della Juventus - Bremer croce e delizia. Kean spento, Milik gol, beffa e rosso

Juventus-Salernitana 2-2 (18' Candreva, 45'+4 Piatek, 51' Bremer, 90'+3 Bonucci)

Perin 6,5 - Di fatto incolpevole sui gol, nelle altre situazioni si fa trovare sempre pronto con buona reattività e senza sbavature regalando la giusta sicurezza al reparto

Cuadrado 5 - Sul primo gol della Salernitana prova ad intercettare una sventagliata in modo goffo e morbido. Il risultato è che Mazzocchi ha modo di esaltarsi e servire l'assist per Candreva. Soffre l'intraprendenza del 30 granata e in avanti spinge poco e male

Bremer 6 - Quello sul rigore del 2-0 granata è un errore di concetto, visto che il braccio non può stare così in area di rigore. Si fa perdonare con lo straordinario terzo tempo da cestista NBA con cui firma l'1-2 che riapre la gara

Bonucci 6,5 - Il pallone che spedisce in porta nei minuti di recupero è pesantissimo. Si fa parare il rigore, ma è bravo a coordinarsi e trovare comunque il modo di segnare il definitivo 2-2

De Sciglio 5,5 - Dalla sua parte Candreva è in serata e in fase di contenimento ha qualche problema di troppo. Come in occasione del primo gol subito, quando in concomitanza con Miretti perde di vista l'esterno granata. Dal 63' Alex Sandro 6,5 - Chiude un paio di situazioni spinose, si conquista il rigore che porta il risultato sul 2-2 finale

McKennie 5,5 - Confusionario e raramente preciso. Ci mette dinamismo e i soliti inserimenti ma nel concreto porta poco alla manovra e alla resistenza difensiva bianconera. E anzi si fa saltare secco da Mazzocchi in occasione dell'1-0 granata. Dall'85' Soulé sv

Paredes 5,5 - Fare il regista in una squadra che fa pochissimo movimento senza palla non è il mestiere più semplice del mondo. Ma l'argentino sembra limitarsi al compitino, forse anche condizionato da un giallo durante il primo tempo

Miretti 5,5 - C'è un frame sul gol di Candreva che colpisce: il giovane bianconero lo guarda per seguirlo, ma poi perde completamente la marcatura. Prima e dopo buona intensità e qualche errore tecnico di troppo. Dal 63' Fagioli 6 - Qualche fraseggio di buon livello e un tiro insidioso da fuori allo scadere

Kostic 6,5 - Prestazione solida e continua, da parte del serbo. Dalle sue parti la manovra è sempre piuttosto fluida, non solo in avvio di ripresa quando pennella il perfetto cross per la rete di Bremer. Dal 79' Danilo sv

Kean 5 - Non incide davanti, non aiuta come dovrebbe in fase difensiva. Corre e sembra avere voglia, ma a conti fatti il suo apporto è praticamente nullo. E la difesa granata ringrazia. Dal 46' Milik 6 - Segna, esulta, si fa espellere. Peccato per lui e per la Juventus che l'arbitro Marcenaro annulli tutto dopo on field review con una decisione quanto meno dubbia

Vlahovic 5,5 - Si sbatte e si sbraccia, prova a cucire il gioco e tenta di trovare la via del gol in ogni modo. Ma non ci riesce mai, se non in un'occasione in cui parte in fuorigioco. E alla fine risulta sterile

Massimiliano Allegri 5 - La sua Juventus continua a non giocare bene e ad essere troppo fragile. Va sotto 2-0, mette mano alla squadra e arriva il 2-2 che poteva pure essere 3-2 in extremis. Ma i dubbi restano, così come i difetti della sua squadra in mezzo alle due gare Champions