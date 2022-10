Le pagelle della Lazio - Immobile è nella storia, Pedro c'è sempre. Lazzari espulso senza colpe

Risultato finale: Lazio-Sturm Graz 2-2: 43' rig. Immobile, 56' e 83' Boving (S), 71' Pedro

Provedel 6 - Nel primo tempo non deve sporcarsi mai i guantoni, ben protetto da un'ottima difesa. Nei secondi 45', però, subisce un vero e proprio tiro al bersaglio e capitola due volte, trafitto da Boving.

Lazzari 5,5 - Il tandem con Pedro funziona bene ma nel finale di frazione viene espulso "grazie" alla provocazione di Stankovic. Il terzino non fa nulla, l'arbitro ci casca e rovina i piani di Sarri.

Gila 5,5 - Buon impatto, preciso e ordinato. Quando lo Sturm Graz comincia a macinare gioco, però, va in affanno insieme ai compagni di reparto.

Patric 6 - Ha il compito di guidare Gila e lo fa bene per tutto il primo tempo. L'espulsione di Lazzari complica i piani della Lazio e rende la vita più difficile alla retroguardia. Boving a tratti è immarcabile.

Hysaj 6 - In fase difensiva è come sempre molto attento. Si propone in avanti e segna anche un bel gol: peccato che l'arbitro lo annulli per un fuorigioco.

Basic 5,5 - Deve sfruttare l'occasione e per poco non riesce a concretizzare un rimpallo fortunato. Non è sempre in partita, a inizio ripresa va un po' in affanno. Dal 58' Milinkovic-Savic 6,5 - Entra e fa vedere subito le sue qualità: apertura millimetrica a lanciare Anderson in campo aperto. Sempre dominante.

Cataldi 5 - Cerca spesso la verticalizzazione, gioca di prima e velocizza la manovra quando serve. L'errore che porta al gol di Boving è però fatale, Sarri lo sostituisce subito dopo. Dal 58' Felipe Anderson 6,5 - Prova a sgroppare, regala l'assist a Pedro. Punto di riferimento nel momento più difficile.

Luis Alberto 5,5 - Primo tempo complicato, chiuso bene dalla gabbia dello Sturm Graz. Nella ripresa è chiamato a gestire il possesso per far rifiatare i suoi, in inferiorità numerica. Non riesce a farlo perché il pareggio arriva subito. Dal 58' Vecino 6 - Lo Sturm Graz preme, lui è chiamato a dare dare fisicità e a dare una mano alla difesa.

Zaccagni 6 - Si vede poco ma è fondamentale nell'occasione che porta alla rete che sblocca il match: è lui a subire il fallo che porta al rigore trasformato da Immobile. Dal 46' Marusic 5,5 - Gli austriaci attaccano molto dalla sua zona e lo mandano spesso fuori giri. Col passare dei minuti ritrova serenità.

Immobile 7 - Due occasioni sciupate, alla terza però fa centro e si sblocca in Europa League, segnando tra l'altro un gol storico perché gli permette di superare Simone Inzaghi in cima alla classifica dei migliori marcatori nelle competizioni continentali del club biancoceleste. Il faro della Lazio, l'uomo che non delude mai. Dal 79' Cancellieri s.v..

Pedro 6,5 - Nel momento più complicato della prima frazione, l'ex Barcellona e Chelsea prende per mano la squadra e crea le situazioni più pericolose. Meriterebbe il gol, trova solo il legno.

Maurizio Sarri 6 - La Lazio sblocca un match complicato al termine del primo tempo ma poco dopo resta in 10 per un rosso inesistente. Nella ripresa subisce l'inevitabile pressing degli ospiti, cade ma si rialza grazie anche ai suoi cambi. La vittoria sfuma per una questione di dettagli, per la qualificazione è tutto ancora aperto.