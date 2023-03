Le pagelle della Roma - Dybala illumina l'Olimpico, El Shaarawy e Kumbulla lo fanno gioire

Roma-Real Sociedad 2-0 (13' El Shaarawy, 86' Kumbulla)

Rui Patricio 6 - Nel primo tempo deve solo osservare, nel secondo smanaccia in corner un gran tentativo di Diego Rico dalla distanza (che sarebbe comunque finito fuori, seppur di poco).

Mancini 6,5 - Kubo è un cliente scomodo e l'ex Atalanta deve fermarlo con le buone, ma anche con le "cattive". Alla fine non concede nulla ai suoi avversari e si permette pure il lusso di realizzare un lancio millimetrico per Belotti, che colpisce l’incrocio.

Smalling 6,5 - Rischia l'autogol con una svirgolata su cross di Kubo dalla destra, ma per il resto annulla totalmente Sorloth mostrando tutta la sua esperienza e personalità.

Llorente 6 - Lo spagnolo debutta dal 1' con la Roma, ma dopo un primo tempo sufficiente è già costretto a tornare a sedersi a causa di un problema fisico (Dal 46' Kumbulla 7 - Anche lui ha qualche difficoltà dinanzi alla rapidità di gamba di Kubo, ma sbroglia comunque almeno un paio di situazioni complicate e soprattutto chiude la partita con un imperioso stacco di testa che vale il 2-0).

Karsdorp 6,5 - L'olandese è un giocatore ritrovato e contro la Real lo si vede bene. È proprio lui a imbeccare l'azione del gol dell'1-0 dopo aver recuperato un pallone vitale sulla trequarti avversaria, prima di macinare km su km su tutta la fascia destra e servire a Matic un cioccolato che l'ex United non riesce a scartare.

Cristante 6 - Tanta sostanza e tanto sacrificio in mezzo al campo, anche se manca di un po' di precisione in fase di impostazione.

Matic 6,5 - Dal vivo impressiona perché è sempre al posto giusto nel momento giusto. Un gigante dotato di grande intelligenza.

El Shaarawy 7 - Porta avanti la Roma con un perfetto tap-in sul secondo palo dopo l'assist di Abraham e una corsa di 60 metri, oltre a disputare un'ora di gioco con una buona intensità sulla fascia sinistra (Dal 60' Spinazzola 6 - Offre subito una delle scorribande delle sue sulla sinistra, anche se alla lunga non si registrano particolari sgassate per l'ex Atalanta).

Dybala 7 - Come al solito è il suo talento a trascinare la Roma. Serve Abraham in profondità prima dell'assist per ElSha, poi per poco non propizia il raddoppio di Pellegrini con un sinistro da fuori. L'argentino dà costantemente l'impressione di poter estrarre il coniglio dal cilindro, proprio come quando serve a Kumbulla il pallone del 2-0 con un calcio d'angolo magistrale (Dall'88 Bove s.v.).

Pellegrini 6 - Il suo lavoro fra le linee crea parecchi grattacapi alla retroguardia della Real, come al 31' quando sgattaiola via e per poco non devia in rete un tentativo di Dybala. Da apprezzare anche il lavoro sporco, visto che più di una volta si fa trovare in supporto nella sua area (Dal 60' Wijnaldum 6 - L'olandese sta riprendendo progressivamente confidenza e contro la Real il suo apporto è tutto sommato positivo, esattamente nel momento in cui c'è da sacrificarsi).

Abraham 6,5 - La finta per smarcarsi e poi servire a El Shaarawy l'assist per il gol dell'1-0 è da grande attaccante, col solito altruismo funzionale anche al gioco dei compagni. Per poco non costringe Remiro all'errore in fase di uscita dal pressing (Dal 61' Belotti 6,5 - Il Gallo è il migliore fra i neo-entrati, tanto dal punto di vista dell'approccio quanto da quello della pericolosità visto l'incrocio colpito. Oltre a questo, tiene numerosi palloni fondamentali per far respirare la sua Roma).

José Mourinho 7 - Buona la prima per la sua Roma in Europa. Lo Special One anche stavolta la prepara bene, perché imbriglia il rombo della Real Sociedad e soffre solamente le giocate individuali di Kubo. Dopo un'ora circa ne cambia tre (Pellegrini per infortunio) proprio come aveva pensato prima del match e alla fine la chiude con un gol di testa di Kumbulla, pronto adesso a difendere con le unghie i due gol di vantaggio a San Sebastián.