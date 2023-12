Le pagelle della Roma - Tutto passa da Dybala. Kristensen, chi l'avrebbe mai detto?

Risultato finale: Sassuolo-Roma 1-2

Rui Patricio 5.5 - Quasi mai impegnato, non ha colpe sul gol che sblocca la partita.

Mancini 5.5 - Bene in marcatura, ma in occasione del gol di Matheu Henrique non è perfettamente allineato coi compagni di reparto. Dal 68esimo Pellegrini 6 - Prova a darsi da fare ma non risulta incisivo.

Llorente 6 - Tiene a bada Pinamonti senza correre pericoli: ottimo lavoro in marcatura.

N'Dicka 6 - Deve fare i conti con un avversario scomodo come Berardi: ne esce a testa alta.

Karsdorp 5 - Evanescente sulla fascia destra. Spinge meno rispetto a Spinazzola, soffre Laurienté: Mourinho a fine primo tempo lo lascia nello spogliatoio. Dal 46esimo Kristensen 7.5 - L'eroe che non ti aspetti: entra e dà tutt'altra marcia alla Roma sulla fascia destra. Guadagna il rigore del pareggio, realizza - grazie a una decisiva deviazione - la rete del 2-1. Chi l'avrebbe mai detto?

Cristante 6 - Davanti alla difesa marca a uomo Thorstvedt e gli riesce piuttosto bene. Si vede troppo poco in fase di costruzione.

Paredes 6.5 - Un po' in ombra nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa quando riesce a smistare il gioco giallorosso con una buona regolarità.

Bove 5.5 - Fatica a trovare il ritmo partita, viene sovrastato da avversari che nel primo tempo arrivano sistematicamente prima sulle palle contese. Sotto di un gol, Mourinho nella ripresa decide di ripartire con una squadra più offensiva e lo lascia negli spogliatoi. Dal 46esimo Azmoun 6.5 - La mossa è quella giusta, il suo ingresso dà un altro peso all'attacco giallorosso che nella ripresa costruisce molte più occasioni.

Spinazzola 5.5 - Tanto volenteroso quanto poco lucido. Si perde Matheus Henrique in occasione del gol che sblocca la partita. Dal 68esimo El Shaarawy 6 - Il suo ingresso dà maggiore peso offensivo alla Roma sulla fascia sinistra.

Dybala 7.5 - L'impressione ricorrente è sempre la stessa. Tutto passa dalle sue giocate, dalle sue idee, dai suoi assist. Al di là del rigore trasformato è protagonista di tutte le azioni giallorosse più pericolose. Dall'87esimo Celik s.v.

Lukaku 6 - Nel primo tempo combatte da solo contro le maglie neroverdi. Si dà da fare, sbraccia, non ha troppe occasioni a disposizione ma una a inizio ripresa è clamorosa: non trova il gol.

José Mourinho 6.5 - Dieci punti nelle ultime quattro partite di campionato, quarto posto in attesa del Napoli. Non può essere un caso, né lo è la rabbiosa rimonta della ripresa. L'impressione è che oggi la sua squadra abbia buttato via un tempo, ma ha saputo rimediare.