Le pagelle dello Spezia - Provedel alla Garella, Agudelo la svolta. T.Motta azzecca i cambi

Risultato finale: Milan-Spezia 1-2



Provedel 7 - Non fosse per l'errore che porta al rigore poi fallito da Hernandez, sarebbe una partita da otto in pagella. Se lo Spezia esce vittorioso da San Siro è grande merito del suo estremo difensore, una serie di parate decisive. Tre interventi alla Garella su Saelemaekers, Leao e Ibrahimovic.

Amian 5,5 - Partita complicata, deve fronteggiare Leao nella sua porzione di campo e viene spesso saltato automaticamente dal portoghese. Molto meglio nel secondo tempo quando prova a spingere con maggior intensità.

Erlic 6,5 - Prova fin da subito a fare a sportellate con Ibrahimovic, gli concede soltanto una grande occasione quando viene spazzato via dallo svedese. Esce comunque bene alla distanza.

Nikolau 5,5 - Comincia sicuramente meglio di Erlic, lui però abbassa il livello della prestazione rispetto al compagno che cresce con il passare dei minuti. Sgraziato nell'intervento in occasione del gol di Leao.

Reca 6 - E' la sua più grande occasione dello Spezia nel primo tempo, mezzo voto in più per il tentativo che ha impegnato seriamente Maignan. Soffre invece le scorribande del belga Saelemaekers. Dal 77' Ferrer sv.

Maggiore 6,5 -Corre più di tutti in mezzo al campo, ci mette il giusto agonismo e la giusta intensità nel recuperare diversi palloni. Peccato per il giallo che lo costringerà a saltare il prossimo impegno. Dal 80' Kovalenko 6,5 - Entra giusto in tempo per servire l'assist vincente per Gyasi, giocata da tre punti.

Kiwior 6,5 - Torna nello stadio dove ha esordito un mese e mezzo fa, stavolta gioca da mediano davanti alla difesa e sfodera una buona prova. Si piazza da schermo su Brahim Diaz, mura anche un tentativo ravvicinato di Saelemaekers a Provedel battuto.

Bastoni 6,5 - Thiago Motta con lui avrà toccato le corde giuste all'intervallo, nella ripresa sembra un altro giocatore. Avvia l'azione che porta al pareggio lo Spezia, peccato per una prima frazione ricca di errori in fase di possesso.

Gyasi 6,5 - Dal punto di vista offensivo crea poco, ha anche pochi spazi per impensierire la difesa rossonera. E' prezioso quando è il primo a disturbare la costruzione bassa del Milan. Nel finale poi regala i tre punti nell'unico pallone giocato in area di rigore avversaria.

Manaj 5,5 - Partita complicata per l'ex Inter, ingabbiato tra la coppia dei centrali del Milan non riesce mai a trovare uno spazio per colpire. In realtà viene anche servito poco dai compagni. Dal 69' Agudelo 7,5 - Tre punti che portano la sua firma, spacca la partita. Non dà punti di riferimento ai difensori rossoneri, segna il gol del pari e conquista il pallone della vittoria.

Verde 6,5 - Il leader tecnico senza alcun dubbio della squadra di Motta, quando riceve palla dà sempre l'impressione di poter creare qualche pericolo. Si forgia dell'assist di prima per la rete di Agudelo.

Thiago Motta 7 - Terza vittoria nelle ultime quattro gare, la seconda consecutiva e dopo il Napoli cade anche il Milan. Colpo grosso a San Siro, anche un po' di fortuna aiuta la squadra spezzina ma ci crede fino all'ultimo minuto. Soffre tanto in avvio, si affida a Provedel ma i cambi sono decisivi. Agudelo spacca la partita, Kovalenko poi serve l'assist vincente per Gyasi. Punti pesantissimi.