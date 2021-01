Le pagelle dello Spezia - Provedel si arrende solo a Zaccagni. Chabot croce e delizia

Spezia-Hellas Verona 0-1

Marcatori: 75' Zaccagni

Provedel 6,5 - Sempre attento, legge bene i movimenti degli attaccanti. Chiusura perfetta su Tameze nel primo tempo. Bravissimo su Kalinic, si arrende solo alla grande rovesciata di Zaccagni.

Vignali 5 - La rete di Zaccagni è un capolavoro, ma la marcatura del difensore dello Spezia è stata decisamente troppo morbida.

Erlić 6 - Qualche difficoltà di troppo soprattutto nella ripresa, quando la squadra resta in 10 uomini. Nel finale sfiora il pari con un bel colpo di testa. Palla alta di pochissimo.

Chabot 5 - Croce e delizia dello Spezia. Nel primo tempo guida benissimo la difesa, soprattutto quando deve fare salire la linea difensiva. Non è un caso che nel primo tempo Kalinic sia spesso e volentieri in fuorigioco. Poi nella ripresa la grave ingenuità, il fallo su Faraoni che gli costa il secondo giallo.

Marchizza 6 - Tiene bene in fase di copertura e spinge con ordine: buona prestazione del numero 5 dello Spezia.(Dall'88 Farias S.V)

Estévez 6 - Buona gara, anche se si limita al compitino senza troppo squilli. (Dall'88 Deiola S.V)

Agoume 5,5 - È giovane, è un classe 2002, e crescerà. Anche prestazioni così incolori servono per crescere.

Pobega 6 - Prezioso in difesa, quando si immola sulla conclusione a botta sicura di Dawidowicz. Sfiora il gol in avvio di ripresa con un missile dal limite sul quale è bravissimo Silvestri. (Dal 67' Maggiore 6 - Entra per portare maggior peso in attacco, ma è costretto a fare gli straordinari dopo il rosso a Chabot.)

Gyasi 5 - Poche idee e tanta confusione. Ha una bella occasione in contropiede, ma si allarga troppo e l'azione sfuma (Dal 70' Ismajli 6 - Entra a freddo dopo il rosso a Chabot e ci mette qualche minuto ad ingranare)

Nzola 5 - Ha una grande occasione in avvio di gara ma spreca calciando sull'esterno della rete. Di fatto è la sua unica giocata della gara, un passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Agudelo 5 - Praticamente mai in partita. Gioca in un ruolo che non gli appartiene ed in emergenza non riesce ad aiutare la squadra. (Dal 67' Piccoli 6 - Entra bene in partita e porta maggiore fisicità all'attacco dello Spezia. )

Vincenzo Italiano 6 - Fra Covid ed infortuni, è costretto a rimaneggiare la formazione. La squadra regge bene l'urto contro il Verona, poi nel momento migliore, quando manda in campo due giocatori offensivi per cercare la zampata vincente, l'ingenuità di Chabot prima della magia di Zaccagni.