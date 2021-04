Le pagelle dello Spezia - Terzi francobollo di Lukaku, Piccoli ha poche occasioni

SPEZIA-INTER 1-1

Provedel 6,5 - Può solo soffiare sul tentativo di Lautaro, poi si trova Perisic che da due metri insacca senza problemi. All'inizio della seconda frazione deve ringraziare il palo dopo una mezza topicpa. Con i piedi ragiona molto bene, dice di no a Lukaku con un doppio intervento e poi a Skriniar.

Ferrer 5,5 - Si perde Perisic sul gol, anche se è sfortunato nel rimpallo (dal 46' Vignali 5,5 - Non un grande miglioramento rispetto al precedente, rischia subito calciando Lautaro al limite dell'area. Alla fine se la cava).

Ismajli 6 - Cerca di non dare troppi punti di riferimento a Lautaro, visto che l'argentino spesso prova ad allargarlo con i movimenti. Sbaglia due volte in un lasso di tempo molto ristretto, una volta deve ringraziare Provedel, nell'altra salva lui.

Terzi 6,5 - Spesso francobollato a Lukaku, prova a non dare contatto. Quando c'è Lautaro ha qualche difficoltà in più a frenarlo.

Marchizza 6,5 - Ha davanti un avversario molto complicato, visto che Hakimi gira al largo ma quando accelera è praticamente inarrestabile (dal 78' Dell'Orco s.v.).

Maggiore 6,5 - Cerca di dare quantità alla mediana, ma è più una giornata dove può essere incudine più che martello (dall'84' Leo Sena s.v.).

Ricci 5,5 - Quando ha Brozovic alle spalle è difficile che la sfera finisca a luii, per questo l'azione ne soffre in fluidità.

Estevez 6 - Viene risucchiato dal dinamismo di Barella, ma non affonda.

Agudelo 5,5 - Qualche fiammata all'inizio, poi anche Perisic è in grado di affrontarlo meglio possibile.

Piccoli 5,5 - Vorrebbe segnare, come all'andata. Rimane in campo un'ora senza grandi palloni giocabili e senza incidere sul match (dal 62' Galabinov s.v.)

Farias 6 - Il gol non è solamente bravura, perché se è vero che il movimento è buono, molto è dovuto all'errore di Handanovic che gli apre la porta per l'1-0 (dal 79' Gyasi s.v.)

Italiano 6,5 - Pur provando a giocare con un modulo più offensivo, il suo Spezia deve subire per non uscire malconcio. Si salva anche bene.