Le pagelle di Bentancur: passaggio killer, è il peggiore in campo. Non deve costruire dal basso

Dura un minuto la partita di Bentancur. Dal passaggio di Szczesny al suo, quando il Porto va in vantaggio con Taremi, è già un parallelismo con Xavi oppure proprio con il suo tecnico, Pirlo. O Arthur, che non c'è e lui deve farne le veci. Non si riprende più dall'errore dell'1-0 e sbaglia qualsiasi cosa. È ai limiti del fantozziano nell'essere recidivo, a momenti concede anche il bis. Forse non è proprio il suo ruolo, come si chiede La Gazzetta dello Sport, anche se costruire dal basso non è sempre la migliore idea.

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4