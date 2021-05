Le prime pagine italiane e straniere di martedì 4 maggio 2021

L'Inter continua a festeggiare lo scudetto e pensa al futuro, l'obiettivo è la seconda stella. Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia sia in campo che fuori, con la Champions che sarà decisiva per il futuro di Donnarumma. Fonseca ai titoli di coda in casa Roma, colloquio a Trigoria con la società. In serie A arriva un altro verdetto: il Torino vince con il Parma nel posticipo e condanna i Ducali alla serie B. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 4 maggio 2021, che vi proponiamo di seguito: